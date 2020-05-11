وحيد قرن نادر ضحية محاولات الصيد غير الشرعي في الهند

وحيد قرن في حديقة حيوانات في كوبنهاغن (أ ف ب)

وقع وحيد قرن نادر ضحية للصيد غير الشرعي في إحدى أشهر الحدائق الوطنية في الهند خلال تدابير إغلاق البلاد لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19»، وفق ما أعلن مسؤولون الأحد.

وأدى نقص المركبات على الطريق السريع قرب حديقة كازيرانغا الوطنية في ولاية آسام، وهي موطن لأكبر عدد من حيوانات وحيد القرن في العالم، في ظل تدابير الإغلاق، إلى تحرك الحيوانات نحو الحدود، ما يجعلها عرضة للصيادين غير الشرعيين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مدير الحديقة بي سيفاكومار: «يشتبه في أن وحيد القرن اُصطيد قبل يومين أو ثلاثة أيام على الأقل» مضيفًا أن قرن الحيوان مفقود أيضًا.

يمكن للصيادين أن يكسبوا ما يصل إلى 150 ألف دولار في مقابل قرن وحيد القرن أو نحو 60 ألف دولار للكيلوغرام الواحد في السوق السوداء وفقًا لتقارير وسائل إعلام تلبية للطلب الخارجي على استخدامه في الطب الصيني التقليدي.

وتابع سيفاكومار: «عثرنا أيضًا على ثمانية خراطيش بندقية إي كاي 47»، وأوضح أنه عثر على جيفة وحيد القرن قرب بقعة مائية داخل المتنزه ، مشيرًا إلى أنه كان حادث صيد غير مشروع.

وقال مسؤولون إنها أول حالة صيد غير مشروع في هذا الموقع المدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي منذ عام، ولفتوا إلى أن محاولات الصيد غير الشرعي ازدادت داخل الحديقة وحولها منذ بدء مرحلة إغلاق البلاد في أواخر مارس، ووفقًا لإحصاء العام 2018، وتضم هذه الحديقة الوطنية 2413 من حيوانات وحيد القرن.