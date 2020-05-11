الزبائن يعودون إلى شرفات المقاهي في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 02:33 مساء
نادل ينقل الكراسي إلى شرفة مطعم في تاراغونا، 11 مايو 2020 (أ ف ب)

في اليوم الأول من تخفيف إجراءات العزل في جزء من إسبانيا، جلس خيسوس فاسكيث (51 عامًا) على شرفة مقهى في تاراغونا في شرق البلاد، قائلًا: «اشتقنا إلى ذلك كثيرًا».

وبعد شهرين تقريبًا على إجراءات عزل هي من الأكثر صرامة في العالم «بتنا نقدِّر أكثر هذه الأمور الصغيرة» بعدما طلب «ساندوتش وجعة». وجلس إلى الطاولة نفسها ثلاثة أشخاص آخرين كل في زاوية من أجل المحافظة على التباعد الاجتماعي، وفق «فرانس برس».

أما نجله أليخاندرو فينتظر بفارغ الصبر نهاية يوم العمل ليلتقي أصدقاءه.

ويوضح: «لقد تواعدنا على أن نلتقي عصرًا للتنزه وتناول الطعام. نرغب في ذلك كثيرًا فلم نرَ بعضنا منذ شهرين».

وهذه المدينة الواقعة على ساحل كتالونيا مشمولة بالمرحلة الأولى من تخفيف قيود العزل في جزء من البلاد الإثنين. ولا يشمل هذا القرار مدريد وبرشلونة أكبر مدينتين في البلاد.

وينفَّذ تخفيف القيود التدريجي في إسبانيا على ثلاث مراحل. وسيكون الانتقال من مرحلة إلى أخرى رهنًا بتطور انتشار الوباء الذي حصد أكثر من 26 ألف ضحية في البلاد، وبقدرة النظام الصحي على الاستجابة لموجة إصابات جديدة.

وسُمح في المناطق المشمولة بالمرحلة الأولى بتجمعات من عشرة أشخاص كحد أقصى.

ويمكن للمتاجر الصغيرة والكنائس والمتاحف وشرفات الحانات والمطاعم أن تعيد فتح أبوابها مع الاكتفاء بجزء من قدرتها الاستيعابية.

واستغلت لايا ساباتيه (27 عامًا) هذه الحرية النسبية لكي تشتري مع صديقتين قالب حلوى لمناسبة عيد صديق لهن.

وروت قائلة: «ذهبنا إلى المخبز واشترينا القهوة وقالب الحلوى وتوجهنا إلى منزله قبل ذهابه إلى العمل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
عميد بلدية تاجوراء يطالب «الوفاق» بمعالجة الأزمات الناتجة عن حظر التجول
ليبيا
بالصور: آثار تدمير مكتب السلامة الوطنية في مطار معيتيقة
ليبيا
متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي
ليبيا
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عودة موظفة إغاثة إيطالية مخطوفة منذ 18 شهرا إلى بلدها على رحلة خاصة (فيديو)