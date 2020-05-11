يقود سيارته بسرعة 308 كيلومترات في الساعة والشرطة تلاحقه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 10:26 صباحا
شعار مرسيدس في صالة عرض في برلين في 5 أبريل 2018 (أ ف ب)

تلاحق شرطة مقاطعة أونتاريو في كندا شابا، بتهمة قيادة السيارة بسرعة «لا تصدق».

وحسب ما أعلنت الشركة فإن الشاب، وهو في التاسعة عشرة من عمره، قاد بسرعة 308 كيلومترات في الساعة، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وقال السرجنت كيري شميد في مقطع مصور نشره عبر «تويتر»، «هذا أسوأ تجاوز للسرعة سمعت عنه».

وكان السائق يقود سيارة «مرسيدس» عائدة لوالده وإلى جانبه شاب من العمر نفسه. وقد علقت رخصة السوق الخاصة به على الفور وصودرت السيارة لمدة سبعة أيام.

ووجهت إليه كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة، على ما أوضح السرجنت شميد.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء السبت جنوب غرب تورنتو على جزء من طريق سريع حددت فيه السرعة القصوى بمئة كيلومتر في الساعة.

وقال السرجنت «كان بالإمكان حصول حادث مروع (..) فالطريق السريع كوين إليزابيث ليس مضمار سباق»، مضيفا أن سائقي السيارات الآخرين الذين شهدوا مرور السيارة المسرعة أطلقوا العنان لأبواقهم معبرين عن ارتياحهم عندما رأوا أن الشرطة أوقفته. أفرج عن الشاب بانتظار محاكمته.

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