شرط وحيد لإقامة مهرجان «فيزا بور ليماج» هذا العام

صورة من نسخة 2014 لمعرض صور في مهرجان فيزا بور ليماج الفوتوغرافي الدولي في بربينيان جنوب فرنسا (أ ف ب)

رهن مهرجان «فيزا بور ليماج» بمدينة بربينيان جنوب فرنسا، إقامة دورة هذا العام بشرط وحيد.

وأعلن أبرز مهرجانات التصوير الصحفي في العالم، الجمعة، عزمه «الإبقاء على الدورة الثانية والثلاثين في موعدها المحدد بين 29 أغسطس و13 سبتمبر» في حال «سمحت» التدابير الصحية المرتبطة بوباء «كوفيد-19» بذلك.

وقال المنظمون في بيان: «بصورة استثنائية، يحضر فريق عمل (مهرجان) فيزا بور ليماج نسخة العام 2020 بما يتكيف مع التشريعات المعمول بها على صعيد التباعد الاجتماعي وتنقل العامة ومع احترام توصيات السلطات»، وفق «فرانس برس».

وفي حال سمحت الظروف الصحية بإقامة المهرجان، ستتيح هذه النسخة غير الاعتيادية أمام العامة 20 معرضًا بين 29 أغسطس و13 سبتمبر في موقعين أساسيين للمهرجان سيجري استصلاحهما بشكل يحترم هذه التوصيات.

ويرغب المنظمون أيضًا بإقامة عروض على شاشات عملاقة وتسليم جوائز وتنظيم مؤتمرات كما في كل نسخة من المهرجان. وستنظم هذه الفعاليات «عبر الإنترنت إما بنقل مباشر أو بطريقة التسجيل» كما ستتاح مجانًا بين 31 أغسطس و5 سبتمبر، وفق جدول زمني سيحدد لاحقًا.