ضبط كمية قياسية من زعانف أسماك قرش في هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 05:02 مساء
صورة تظهر زعانف الأسماك المهربة في هونغ كونغ، من الإكوادور، 6 مايو 2020 (أ ف ب)

ضبطت هونغ كونغ 26 طنا من زعانف أسماك القرش المهربة مأخوذة من نحو 38500 من هذه الحيوانات المعرضة للخطر، في أكبر عملية من نوعها في المدينة الواقعة في جنوب الصين.

وعثر على هذه المضبوطات القياسية في حاويتين من الإكوادور، وهي تبرز الطلب المستمر على زعانف أسماك القرش التي تقدم خلال حفلات الزفاف في العديد من المجتمعات الصينية، وفق «فرانس برس».

وقال المسؤول في إدارة الجمارك داني تشونغ للصحفيين: «كل حاوية منهما تضم 13 طنا من الزعانف، وهي كمية تحطم الرقم القياسي السابق الذي بلغ 3.8 طن المسجل في العام 2019».

وأخذ معظم هذه الزعانف من أسماك قرش مهددة بالانقراض. وقد ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 57 عاما، لكن أفرج عنه بكفالة في انتظار المزيد من التحقيقات.

ويعتبر بيع زعانف أسماك القرش واستهلاكها قانونيا في هونغ كونغ لكن يجب الحصول على ترخيص. ويعاقب على استيراد الأنواع المهددة بالانقراض دون ترخيص بعقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات في السجن وغرامة قدرها عشرة ملايين دولار محلي «1.3 مليون دولار».

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