طبيب بارز في البوسنة يخرق تدبير الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 03:57 مساء
صورة لسراييفو، 23 أبريل 2020 (أ ف ب)

اعتذر وزير في الحكومة البوسنية، الثلاثاء، بعدما ألقي القبض عليه خلال عشاء عيد ميلاد أقامه طبيب بارز في سراييفو، في انتهاك للتدابير المفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وفضّت الشرطة الاحتفال وفرضت غرامات في وقت متقدم من مساء الإثنين، بعد أن تبلّغت بالأمر، وبعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي للضيوف الذين يستمتعون بالطعام الفاخر والنبيذ والغناء في مطعم فخم في العاصمة البوسنية، وفق «فرانس برس».

وبموجب إجراءات الإغلاق في البوسنة، أُمرت المطاعم بإغلاق أبوابها وحظرت التجمعات في محاولة للحدّ من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 80 شخصا حتى الآن في البلاد.

وكان بين رواد هذا الاحتفال أيضا موسيقيون بارزون وأستاذ في الطب البيطري يقدم المشورة لسلطات سراييفو حول تدابير مكافحة الفيروس.

واعتذر وزير التجارة الخارجية، ستاسا كوسارا، في منشور على «فيسبوك» عن «سلوكه المتهور»، وقال إنه سيدفع الغرامة التي فرضت عليه لانتهاكه تدابير الحجر، التي تتراوح بين 500 و1500 مارك بوسني «255 إلى 767 يورو».

لكن رئيس حزبه ميلوراد دوديك، زعيم الصرب البوسنيين، اعتبر أن هذا التصرف قد يؤدي إلى «نهاية حياته (الوزير) السياسية» في حزب تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين.

كما فُصل الطبيب الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، يوسف سابانوفيتش، من منصبه كرئيس لقسم الجراحة في مستشفى سراييفو الرئيسي.

وقال المستشفى في بيان: «القواعد هي نفسها للجميع وعلى الجميع احترامها».

كما تم فصل رئيس كلية الطب البيطري في جامعة سراييفو، نهاد فيزيتش، من منصبه لحضوره العشاء.

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