احتفال هاري وميغن بعيد ميلاد آرتشي الأول

احتفال هاري وميغن بعيد ميلاد آرتشي الأول (رويترز)

احتفل آرتشي ماونتباتن-وندسور، ابن الأمير البريطاني هاري وزوجته الأميركية ميغن، بعيد ميلاده الأول، الأربعاء، ونشر والداه مقطع فيديو لوالدته وهي تقرأ له قصة.

وفي المقطع الذي نُشر على صفحة منظمة «أنقذوا الأطفال» الخيرية على «إنستغرام» تقرأ ميغن لآرتشي، الذي كان يرتدى ملابس بيضاء بسيطة من قطعة واحدة، وهو يضحك، أحد كتبه المفضلة (بطة! أرنب!)، وصوّر هاري المقطع في عطلة نهاية الأسبوع الماضية ويظهر صوت ضحكاته وتشجيعه من وراء الكاميرا، وفقا لوكالة «رويترز».

وترتيب آرتشي هو السابع في ولاية العرش، وهو ثامن ابن لأحفاد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، ويحمل والداه، اللذان أصبحا شخصيات مشهورة عالميا منذ حفل زفافهما الذي حضره عدد كبير من المشاهير في 2018، رسميا لقبي دوق ودوقة ساسكس لكن ابنهما لا يحمل لقبا.

وتعيش الأسرة الآن في لوس أنجليس بعدما تنحى هاري وميغن عن مهامهما الملكية في نهاية مارس لبدء حياة مهنية جديدة.

وقال متحدث باسم الزوجين، اللذين تخليا عن صفحتهما على «إنستغرام» وأيضًا علامتهما التجارية «ساسكس رويال»، في إطار اتفاق الانسحاب من مهامهما الملكية، إنهما اختارا نشر الفيديو الخاص بعيد ميلاد آرتشي على صفحة المؤسسة الخيرية لتسليط الضوء على حملتها لدعم الأطفال المتضررين من جائحة فيروس «كورونا».

ونشر أعضاء من العائلة المالكة رسائل وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة، وقال قصر كينزنغتون، مقر الأمير وليام، على «تويتر»: «نتمنى لآرتشي عيد ميلاد أول سعيدا».