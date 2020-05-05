إيلون ماسك يرزق بطفل

إلون ماسك والمغنية غرايمز في حفلة متحف متروبوليتان في 7 مايو 2018 (أ ف ب)

رزق رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك والمغنية الكندية غرايمز بطفل، وأعلن مالك «سبايس إكس» في تغريدة له أن «الأم والمولود في حال جيدة».

ولم يعط ماسك (48 عاما) الذي تربطه علاقة بغرايمز منذ العام 2018، أي تفاصيل إضافية، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وكانت مغنية البوب الكندية غرايمز البالغة 32 عاما نشرت صورة تظهر بطنها المتكور عبر «إنستغرام» في مطلع يناير.

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وكان ماسك وغرايمز فاجآ أوساط الموسيقى والأعمال بظهورهما للمرة الأولى معا خلال حفلة متحف متروبوليتان في العام 2018. وقد وضعت غرايمز يومها عقدا على شكل شعار شركة «تيسلا» التي يملكها إلون ماسك.

وهذا الطفل هو الأول لغرايمز فيما لماسك خمسة أبناء. وقد تطلق ثلاث مرات من بينها مرتان من الزوجة نفسها.

ويملك ماسك أيضا شركة «سبايس إكس» المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية، لنقل مؤن وتجهيزات ورواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.