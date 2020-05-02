تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين

أفراد من إتنية أشانينكاس يعملون في حقل مزروع بنيات الكوكا في بيتشاري في البيرو في 14 يونيو 2012 (أ ف ب)

ذكرت السلطات البيروفية، الجمعة، أن أزمة فيروس «كورونا» تسببت بانخفاض سعر الكوكايين، المنتج بشكل غير قانوني في البيرو بنسبة 58%.

وأفاد تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والحياة الخالية من المخدرات «ديفيدا» أن كيلوغرام الكوكايين الواحد كان يساوي ما يعادل 1740 دولارا في يناير، أما في أبريل فقد أصبح يساوي ما يعادل 734 دولارا، حسب «فرانس برس».

ولا يوضح التقرير سبب هذا الانخفاض الحاد في سعر الكوكايين. لكنه لفت إلى أن الوباء تسبب في انخفاض سعرَي أوراق الكوكا بين أبريل ويناير بنسبة 46%، والعجينة الأساسية التي يصنع بها الكوكايين بنسبة 51%.

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وتتم زراعة نحو 49 ألف هكتار من الكوكا في البيرو، حيث يعتبر إنتاج أوراق هذا النبات قانونيا حتى كمية معينة، لكن ينتج نحو 11 ألف طن منها بشكل غير قانوني في البلاد.

وتسبب انتشار فيروس «كورونا»، إضافة إلى وقف الرحلات الجوية الدولية، في عزل عدد كبير من السكان في المنزل، ما جعل بيع المخدرات أكثر صعوبة في الشوارع التي أفرغت من سكانها.