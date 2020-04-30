إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»

مؤسس «سبايس إكس» إلون ماسك في واشنطن، 9 مارس 2020 (أ ف ب)

وصف إيلون ماسك رئيس شركة «تيسلا» تمديد تدابير العزل للحد من انتشار وباء «كوفيد-19» بأنه إجراء «فاشي».

وقال خلال مؤتمر هاتفي بشأن التأثير المالي للأزمة الصحية على الشركات لتحليل النتائج الفصلية لشركة تيسلا: «تمديد العزل.. يسجن الناس في منازلهم بشكل قسري وهذا مناف لحقوقهم الدستورية، هذا رأيي. إنه ينتهك حريات الأفراد بطريقة مروعة وغير عادلة».

وأضاف: «إنها فضيحة. ستلحق ضررا كبيرا بالشركات، وليس بتيسلا فقط»، وفق «فرانس برس».

واغتنم ماسك المعروف بتصريحاته الجريئة، فرصة سؤال آخر للتشديد على موقفه، مؤكدا: «القول للناس بإنهم لا يمكنهم مغادرة منازلهم وبأنه سيلقى القبض عليهم إذا فعلوا ذلك، يعتبر إجراء فاشيا. هذه ليست ديمقراطية. هذه ليست حرية. أعيدوا حرية الناس إليهم».

ويأتي غضب إيلون ماسك بعد تمديد فترة الإغلاق في كاليفورنيا، خصوصا في مدينة فريمونت التي تضم مصنعا لـ«تيسلا».

ووافقت «تيسلا» على مضض على إغلاق مصانعها في 19 مارس، وكانت تأمل بإعادة فتحها في الرابع من مايو.

لكن مع قرار السلطات الصحية، لا تعرف الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية متى يمكنها استئناف العمل.