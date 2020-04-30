إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 03:03 مساء
مؤسس «سبايس إكس» إلون ماسك في واشنطن، 9 مارس 2020 (أ ف ب)

وصف إيلون ماسك رئيس شركة «تيسلا» تمديد تدابير العزل للحد من انتشار وباء «كوفيد-19» بأنه إجراء «فاشي».

وقال خلال مؤتمر هاتفي بشأن التأثير المالي للأزمة الصحية على الشركات لتحليل النتائج الفصلية لشركة تيسلا: «تمديد العزل.. يسجن الناس في منازلهم بشكل قسري وهذا مناف لحقوقهم الدستورية، هذا رأيي. إنه ينتهك حريات الأفراد بطريقة مروعة وغير عادلة».

وأضاف: «إنها فضيحة. ستلحق ضررا كبيرا بالشركات، وليس بتيسلا فقط»، وفق «فرانس برس».

واغتنم ماسك المعروف بتصريحاته الجريئة، فرصة سؤال آخر للتشديد على موقفه، مؤكدا: «القول للناس بإنهم لا يمكنهم مغادرة منازلهم وبأنه سيلقى القبض عليهم إذا فعلوا ذلك، يعتبر إجراء فاشيا. هذه ليست ديمقراطية. هذه ليست حرية. أعيدوا حرية الناس إليهم».

ويأتي غضب إيلون ماسك بعد تمديد فترة الإغلاق في كاليفورنيا، خصوصا في مدينة فريمونت التي تضم مصنعا لـ«تيسلا».

ووافقت «تيسلا» على مضض على إغلاق مصانعها في 19 مارس، وكانت تأمل بإعادة فتحها في الرابع من مايو.

لكن مع قرار السلطات الصحية، لا تعرف الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية متى يمكنها استئناف العمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب عينات عشوائية في بنغازي لكشف حقيقة الوضع الوبائي
ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب الإمارات بتعويض ضحايا مصنع استهدفته طائراتها في طرابلس
ليبيا
المسماري: انتظروا إعلانا دستوريا توضع بموجبه خارطة طريق للمرحلة المقبلة
ليبيا
مسؤولون بـ«أفريكوم»: الوجود الروسي في ليبيا أخطر من «داعش»
ليبيا
«غيلياد ساينسز» الأميركية: «رمديسيفير» أظهر نتائج «إيجابية» على مصابين ...
دولى
النائب الأول لرئيس مجلس النواب يرفض «الانقلاب على المسار الديمقراطي»
ليبيا
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار.. وقفزة للدولار
ليبيا
مصر تتمسك بالحل السياسي لتسوية الصراع في ليبيا
ليبيا
ردود الفعل على إعلان حفتر قبول «التفويض».. واشنطن «تأسف» وموسكو «لا ترحب» ...
ليبيا
لافروف: روسيا لا ترحب بتصريحات حفتر.. ولا أدوات لدينا للتأثير عليه
ليبيا
في حكم موقت.. القضاء البلجيكي يقر بقانونية حجز 15 مليار يورو من الأرصدة الليبية
ليبيا
تونس ترد على اتهامها السماح باستخدام أحد مطاراتها للتدخل في ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدغشقر تتسلح بـ«المشروب المعجزة» لمواجهة فيروس «كورونا»