إطلاق أسماء للمواليد الجدد مرتبطة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 01:40 مساء
مانجو بوري إلى جانب طفلها لوكداون في أغرتالا (أ ف ب)

بدأ الآباء تسمية أطفالهم حديثي الولادة تيمنا بفيروس كورونا غير منزعجين على ما يبدو من احتمال ارتباط أولادهم بجائحة قاتلة.

عندما أنجبت كولين تابيسا طفلة سليمة في مدينة باكولود في وسط الفلبين في 13 أبريل، قررت هي وزوجها جون توباس القيام بلفتة امتنان، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال توباس البالغ من العمر 23 عاما معبرا عن ارتياحه لإنجاب زوجته طفلتهما بدون مشاكل «تسبب كوفيد 19 في معاناة شديدة في أنحاء العالم»، وأضاف «أردت أن يذكرنا اسمها بأن كوفيد لم يجلب لنا المعاناة فقط، ورغم كل المآسي، حلّت علينا بركة»، وأطلقا على الطفلة اسم كوفيد ماري.

وقبل أسابيع، كانت لدى امرأتين في جنوب شرق الهند أفكار مماثلة، بتشجيع على ما يبدو من طبيب في المستشفى حيث أنجبتا طفليهما، سمي أحدهما كورونا كومار والآخر كورونا كوماري، وقال الطبيب س. ف. باشا «أخبرتهما بأن ذلك سيساعد على التوعية بالمرض وإزالة وصمة العار المحيطة به، وفوجئت بموافقتهما».

وقرر زوج من العمال المهاجرين في شمال شرق الهند تقطعت بهما السبل على مسافة آلاف الكيلومترات من منزلهما في ولاية راجاستان الصحراوية، تسمية طفلهما لوكداون أي «عزل»، ونقلت تقارير إعلامية محلية عن الوالد سانجاي بوري قوله «أطلقنا عليه اسم لوكداون لنتذكر كل المشكلات التي كان علينا مواجهتها خلال هذه الفترة العصيبة».

وقال توباس والد الطفلة كوفيد ماري إنه بينما واجه انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اختياره هذا الاسم، فإنه لم يتأثر، وأوضح «قد تواجه ابنتي التنمر لكنني سأعلمها أن تكون شخص حسن الخلق».

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