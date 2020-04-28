إعادة افتتاح شاطئ بونداي بيتش أمام راكبي الأمواج في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 03:04 مساء
راكبو أمواج على شاطئ بونداي بيتش الشهير في سيدني، 28 أبريل 2020 (أ ف ب)

تهافت مئات راكبي الأمواج على شاطئ بونداي بيتش الشهير في سدني مع بدء أستراليا تخفيف الإجراءات في إطار محاربة «كوفيد-19».

وارتمى عشرات راكبي الأمواج حاملين ألواحهم في المياه قبل موعد إعادة فتح الشاطئ رسميًّا عند الساعة السابعة من صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي (الساعة 21.00 ت غ، الإثنين) بعد خمسة أسابيع على إغلاق السلطات الشاطئ، وفق «فرانس برس».

وانتظر سباحون آخرون أكثر انضباطًا في طوابير وصفقوا للموظفين البلديين الذين رفعوا الحواجز للسماح بالوصول إلى المياه.

ولا يزال يُمنَع على الزوار التشمس وممارسة الرياضة، ويحظر دخول العائلات من أجل احترام إجراءات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

ونصبت ألواح كتب عليها «اركبوا الأمواج وغادروا» لحث الزوار على عدم البقاء بعد الانتهاء من ممارسة الرياضية المائية.

وأتت إعادة فتح شاطئ بونداي والشواطئ المجاورة في وقت بدأت فيه ولايات أسترالية عدة تخفيف الإجراءات مع تراجع عدد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» في أستراليا.

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد، أنها ستحذو حذو ولايات عدة في بعض المبادرات المتخذة.

فاعتبارًا من الجمعة يمكن للسكان استقبال زائرين اثنين في منازلهم.

ودعت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بيرجيكليان السكان إلى إبداء حس المسؤولية وعدم المجازفة.

وحذرت من أن استئناف بعض النشاطات، لا سيما إعادة فتح المدارس قد يؤدي إلى تسارع في العدوى لا يمكن للنظام الصحي مواجهتها.

وبدا أن غالبية زوار بونداي بيتش استمتعوا بوقتهم مع احترامهم لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت ديان ديلورنس مع خروجها من البحر: «كنت أنتظر ذلك بفارغ الصبر منذ أسبوع، وقررت أن أكون هنا عند الساعة السابعة والنصف».

ورحب جون مينوتو وهو يحمل لوحًا لركوب الأمواج مع ابنه، بالتمكن من ممارسة هوايته مجددًا.

وسجلت في أستراليا 6700 إصابة بـ«كوفيد-19» مع 84 حالة وفاة فيما يبلغ عدد سكانها الإجمالي 25 مليونًا.

ويتراجع عدد الإصابات بشكل ملحوظ منذ الأسبوع الماضي.

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