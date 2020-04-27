شاحنات الطعام في واشنطن تجوب الأحياء بحثا عن زبائن

شاحنة طعام «ديرتي ساوث ديلي» في أحد الأحياء السكنية في واشنطن، 24 أبريل 2020 (أ ف ب)

أفرغ فيروس «كورونا» واشنطن من شاحنات الطعام الشهيرة منذ أن عزل زبائنها الرئيسيون أنفسهم في المنازل، ومن أجل البقاء، تبعهم مشغلوها إلى الضواحي وأصبحوا يتلقون الطلبات عبر الإنترنت بعد إعلان خدماتهم الجديدة على الشبكات الاجتماعية.

ومن بين هؤلاء المشغلين، جيسون تيبتون وهو أحد الشركاء الذين يملكون شاحنة «ديرتي ساوث ديلي».

أوقف تيبتون أخيرًا شاحنته الزرقاء في حي سكني في شمال شرق واشنطن وسلم شطائر تم طلبها مسبقًا، واضعًا قناعًا على وجه، وهو يلبي طلبات بعض الزبائن الجدد.

وقال تيبتون (42 عامًا) لوكالة «فرانس برس»، «إنها مفاجأة جيدة إنه أمر جميل. اليوم كان هناك عمل كثير».

بالنسبة إلى هذه المؤسسة الصغيرة التي تضم أربعة موظفين، اثنان منهم في حالة العزل، فإن التكيف مع الظروف الجديدة هو مفتاح البقاء.

وأوضح تيبتون: «لدينا حاليًا تطبيق على الإنترنت لتلقي الطلبات، ونعلن جولاتنا على تويتر وفي مجموعات الأحياء على فيسبوك، كما نعتمد على التسويق الشفوي» من خلال الأحاديث المتداولة بين السكان.

ووجد تيبتون زبائن جددًا في ضواحي واشنطن قرب جامعة ميريلاند، حيث يعيش أساتذة وطلاب.

وقالت أستاذة الموسيقى إليز بليك (37 عامًا): «نحن نستمتع بالطهو في المنزل لكننا نفتقد مجموعة متنوعة من مطاعم العاصمة».

وأضاف صديقها ديفيد موري (37 عامًا) وهو موسيقي أيضًا: «إنها فكرة ذكية أن تأتي شاحنات الطعام إلى الأحياء إذا لم يتمكن السكان من الذهاب إلى العاصمة».

بدا تيبتون راضيًا عن عمل اليوم. وقال: «لقد جمعنا ما يكفي من المال لتحقيق تعادل بين الدخل والنفقات».

إلا أن المستقبل يبدو قاتمًا. وتابع تيبتون: «نحن بمفردنا، علينا فقط كسب المال».

ويفضل الشركاء في «ديرتي ساوث ديلي» القيام بهذا الأمر لفترة من الوقت لأن البديل الوحيد هو الإغلاق.

وأشار تيبتون إلى أنه لم يتقدم بطلب للحصول على مساعدة فدرالية ولا يعرف ما إذا كان سيتم قبول طلب القرض الذي قدمه إلى المدينة، أم لا.