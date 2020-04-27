طوابير طويلة في البيرو لشراء الجعة في عز أزمة «كورونا»

موظفون حكوميون يطهرون الطرق في مدينة اريكويبا في البيرو، 15 أبريل 2020 (أ ف ب)

أعرب رئيس البيرو مارتن فيزكارا عن شعوره بالسوء جراء مقطع فيديو يظهر طوابير انتظار شكلها بعض مواطنيه للحصول على الجعة وسط تفشي فيروس «كورونا».

وقال فيزكارا الأحد، خلال مؤتمر صحفي «السبت تلقيت مقطع فيديو يظهر طابور انتظار لأشخاص يريدون شراء الجعة من دون احترام الحد الأدنى للمسافة اللازمة بينهم، أشخاص يحملون صناديق زجاجات الجعة في الوقت الذي ما زلنا نشهد فيه ازديادا مقلقا في عدد الإصابات».

وأضاف «يبدو المشهد كأنه يوم عيد (...) ما زلتم لا تدركون حجم المشكلة»، وفق «فرانس برس».

والتقط الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطعة كاستييا في غرب البلاد (منطقة بيورا على الحدود مع الإكوادور) ويظهر زبائن محتشدين أمام متجر أعاد فتح أبوابه بعد إغلاقها لفترة طويلة، من دون مراعاة تدابير التباعد الاجتماعي.

وعقب الحادث، أعلنت شركة «باكوس» المسؤولة عن تسويق هذه الجعة، أنها لن تبيعها بعد الآن في هذه المنطقة التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثرا بـ«كوفيد-19».

ودخلت البلاد مرحلة الإغلاق في 16 مارس، ومن المفترض أن تستمر حتى 10 مايو، مع حظر تجول ليلي وإغلاق الحدود.

وسجلت البيرو حتى يوم الأحد 27517 إصابة بفيروس كورونا و728 حالة وفاة.