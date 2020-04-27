سكان ريفيلو يغيرون تقاليد الجنازات لهذا السبب

جانبييرو بالميرو صاحب متجر لخدمات دفن الموتى في محله في ريفيلو في 24 أبريل 2020 (أ ف ب)

يواصل وباء كورونا تغيير الكثير من نمط الحياة حول العالم، ففي بلدة ريفيلو الإيطالية تخلى السكان عن تقليد المرور أمام التوابيت المفتوحة لإلقاء الوداع الأخير على المتوفى.

وأصبحت التوابيت تغلق مباشرة في مشرحة أحد المستشفيات، قرب هذه البلدة الصغيرة الواقعة على الحدود الفرنسية، حسب «فرانس برس».

ويدرك الجميع في ريفيلو أن الأمر أكثر أمانا بهذه الطريقة، إذ إن العديد ممن لقوا حتفهم في شمال إيطاليا الذي ضربه الوباء أولا، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال جانبييرو بالميرو صاحب مكتب يقدم خدمات دفن الموتى في ريفيلو لوكالة فرانس برس «الأمر أصعب من الناحية العاطفية».

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وحظرت الجنازات الكبيرة في إيطاليا، منذ أكثر من شهر بسبب المرض، الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص في البلاد منذ فبراير.

ولا يعرف عدد الضحايا الحقيقي لأن العديد من المسنين الذين توفوا لم يخضعوا لفحص كورونا.

وتعني ترتيبات الجنازة السريعة أن العائلات المحزونة لا تملك الوقت الكافي لتوديع أحبتها.

وقال بالميرو «نحن نعيش في أوقات غير طبيعية. هناك طلب متزايد على خدماتنا».

وتقترب إيطاليا بحذر من اللحظة التي تكون فيها مستعدة لرفع بعض القيود المفروضة على الحياة اليومية.

وقد يسمح للأشخاص بالعودة إلى الشوارع بدءا من 4 مايو، كما من المحتمل إعادة فتح عدد أكبر من المتاجر والكنائس.

لكن إيطاليا لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، وما زال بالميرو يجمع الجثث في المستشفى في سالوتسو القريبة.

وأوضح أن «الجثث ملفوفة في كفن. نضع الجثة في التوابيت ونغلقها فورا».

ولوحظ تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي في محرقة الجثث حيث يسمح بدخول شخص واحد فقط في كل مرة.