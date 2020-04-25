«فوربز»: كانييه ويست أصبح مليارديرا

كانييه ويست وكيم كرداشيان في نيويورك (أ ف ب)

بفضل ماركة الأحذية الرياضية التي يصممها مع شركة «أديداس»، بات مغني الراب الأميركي الشهير كانييه ويست يملك ثروة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، وفق مجلة «فوربز».

وتعتبر أحذية «ييزي» التي صممها مغني الراب من الأكثر شعبية في العالم في إطار ما يسمى بـ«ستريت وير» وتباع بأكثر من 200 دولار في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم، وفق «فرانس برس».

وتفيد «فوربز» أن إيرادات زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من هذه الماركة تزيد بقليل على مليار دولار، وتفسر بمفردها وصوله إلى مرتبة أصحاب المليارات في قائمة المجلة.

وتعاون كاتييه ويست لسنوات مع شركة «نايكي» الرياضية من دون أي نجاح يذكر، فغادرها العام 2013 للتعاون مع مجموعة «أديداس» الألمانية وطرح أول حذاء معها في العام 2015.

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و«ييزي» هو أحد ألقاب مغني الراب الكثيرة. وتصدر كانييه ويست في السنوات الأخيرة أيضا الأخبار بسبب مشاكله النفسية وتصريحاته المثيرة للجدل ودعمه للرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب، الذي لا يحظى عموما بشعبية في أوساط الراب.

وبموازاة ذلك، يواصل كانييه ويست العمل في مجال الموسيقى حيث يشيد النقاد بموهبته.

وقالت «فوربز» في مقالها إن مغني الراب والمنتج يدعي منذ سنوات بأنه ملياردير وهو اختلف معها مرات عدة، إذ كانت ترفض إدراجه في تصنيفها الشهير لغياب الأدلة الكافية.

وتأتي ثروته أيضا من أملاك عقارية على ما تفيد المجلة التي توضح أن الفنان يصرف كثيرا وهو لا يملك الكثير من المال الذي مصدره الموسيقى، كما ينبغي أن يكون الأمر مع نجم عالمي مثله.

وبات كانييه ويست «42 عاما» ثاني مغني راب أميركي ينضم إلى هذا التصنيف بعد صديقه جاي-زي، الذي أُدرج في القائمة العام الماضي. وحقق هذا الأخير ثروته خصوصا من خلال استثمارات وليس في مجال الموضة.