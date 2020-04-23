مدن يابانية تقدم الأقنعة مكافأة للمتبرعين بالضرائب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 03:06 مساء
أشخاص في محطة شيناغاوا في طوكيو، 16 أبريل 2020 (أ ف ب)

تقدم مدن يابانية أطعمة محلية شعبية مثل لحم واغيو والتونة كهدايا للمواطنين الذين يتبرعون بالأموال في برنامج ضريبي خاص، لكن جائحة كورونا جعلت الحصول على أقنعة حاجة لا بد منها هذا العام.

وقال مسؤول في بلدة إيشو في وسط اليابان إن الناس قدموا ما يصل إلى سبعة آلاف ين (65 دولارا) في مقابل «هدية» هي عبارة عن أقنعة مصنوعة محليا من الكتان والقطن قابلة لإعادة الاستخدام.

وأوضح يونكي أورابي وهو مسؤول آخر في البلدة لوكالة «فرانس برس»، «لقد فوجئت. كانت هناك العديد من التبرعات منذ أن بدأنا تقديم الأقنعة في الأول من أبريل».

وأضاف «لحم البقر والأرز المحليان لا يزالان يتمتعان بشعبية كبيرة، لكنني أشعر بأن ثمة حاجة كبيرة إلى الأقنعة بسبب تفشي الفيروس».

وبموجب هذا النظام الضريبي الخاص، يمكن للناس التبرع للبلديات والمحافظات التي يختارونها ليصبحوا مؤهلين للحصول على حسومات في دخلهم وضرائبهم السكنية.

وفي المقابل، تقدم المناطق أيضا منتجات محلية، مثل لحم البقر العالي الجودة أو فاكهة باهظة الثمن على أمل جذب المساهمات.

ووفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أطلق هذا المشروع في العام 2008 حين تمكن من جمع 8.1 مليارات ين من التبرعات ليصبح المبلغ 512.7 مليار ين في العام 2018.

وأثار شرارة التنافس المحلي، إذ تتنافس المدن على تقديم الهدايا الثمينة ما دفع الحكومة المركزية إلى وضع سقف لقيمة المكافآت.

وسجلت اليابان إلى حد الآن ما يقرب من 12 ألف إصابة من بينها 290 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية (فيديو)
دولى
الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون دخول المصلين
عربى
لجنة مكافحة «كورونا» بالحكومة الموقتة: حظر التجول في رمضان من 6 مساء إلى 6 صباحا
ليبيا
«مواصلات الوفاق»: طرح سيناريوهات لإعادة الليبيين العالقين في الخارج
ليبيا
بومطاري يوضح حقيقة تقديمه شكوى ضد الصديق الكبير إلى النائب العام
ليبيا
«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش
طب وصحة
لافروف يعرب عن «خيبة» أمله من توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الضباب الدماغي» أغرب أعراض الإصابة بـ«كورونا»