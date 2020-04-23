الفرنسيون المعزولون يستحمون بوتيرة أقل من السابق

خيم يعيش فيها أشخاص مشردون بشارع تيفولي (وسط باريس)، 21 أبريل 2020 (أ ف ب)

باتت مجموعة صغيرة من الفرنسيين تستحم بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل بدء إجراءات العزل المفروضة للحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وفقا لاستطلاع أجراه معهد «إيفوب» ونشرت نتائجه على موقع «24 ماتان».

ورغم اعتماد غالبية كبيرة توجيهات غسل اليدين المتكرر الموصى بها، فإن 67% فقط من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم «يستحمون بشكل كامل» يوميا أثناء العزل مقارنة بـ76% في السابق، وفقا للمعهد، وفق «فرانس برس».

وقارن «إيفوب» نتائج هذا الاستطلاع الذي أجري في الثالث من أبريل والرابع منه بآخر أجري في مطلع فبراير.

وقال معدو الدراسة: «يشكل هذا الغياب للاستحمام اليومي، ظاهرة ذكورية إلى حد ما تؤثر خصوصا على المسنين، الذين يبقى في أذهانهم أنهم لم يتمتعوا في السابق برفاهية مستلزمات النظافة (ندرة وجود المياه الجارية والحمامات)».

وأقر 61% من الرجال باستحمامهم مرة واحدة على الأقل في اليوم في المتوسط في مقابل 74% من النساء الفرنسيات.

وأفاد أقل من نصف «49%» الرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وما فوق بأنهم يستحمون كل يوم، مقارنة بـ67% من الشباب تحت سن 25 عاما.

الملابس الداخلية

وتعتمد النظافة أيضا على ما إذا كان الشخص محجورا بنفسه أو مع آخرين.

فكان معدل الاستحمام اليومي لدى الرجال الذين يعيشون بمفردهم هو الأدنى «49% مقارنة بـ70% من الرجال الذين يعيشون مع أشخاص آخرين في المنزل».

وقال 68% من الرجال إنهم يغيرون ملابسهم الداخلية يوميا مقارنة بـ73% قبل الإغلاق، في حين أن 91% من النساء يغيرن ملابسهن الداخلية يوميا.

واعترف 41% من الرجال الذين يعيشون بمفردهم بأنهم لا يغيرون ملابسهم الداخلية كل يوم مقارنة بـ15% من النساء.

وقال فرانسوا كروس، المسؤول في المعهد في بيان صحفي «في حين أن الخوف من الإصابة بالفيروس دفع معدلات الامتثال لغسل اليدين إلى مستويات غير مسبوقة، فإن الانطواء الاجتماعي المرتبط بالحجر أسهم في التخلي عن عادات معينة في مسائل النظافة الشخصية، خصوصا لدى الأشخاص المعزولين الذين لم يعودوا في حاجة إلى إعطاء انطباع جيد للآخرين».

وأجريت الدراسة من خلال استبيان ذاتي عبر الإنترنت مع عينة من 1016 شخصا، يمثلون السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما في المدن الفرنسية.