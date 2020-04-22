إلغاء مهرجان البيرة في ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 01:37 مساء
خيم مهرجان البيرة في ميونيخ، 3 أكتوبر 2019 (أعلى) وفي 16 سبتمبر 2016 خلال التحضير لافتتاح المهرجان (أ ف ب)

ألغي مهرجان البيرة الذي كن مقررا هذه السنة من 19 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر بسبب المخاطر المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، بحسب ما أعلنت سلطات مقاطعة بافاريا الثلاثاء.

وقال رئيس الحكومة في مقاطعة بافاريا، ماركوس سودر، إن بلدية ميونيخ وسلطات المقاطعة «اتفقت على أن المخاطر عالية جدا»، مع توقع مجيء أكثر من ستة ملايين زائر ثلثهم من الخارج، ولا سيما آسيا.

وأضاف «لذا قررنا أن مهرجان البيرة لن يقام هذه السنة»، وفق «فرانس برس».

وألمح إلى أن هذا المهرجان، وهو من الأكبر في هذا المجال، لن يقام على الأرجح طالما لم يتوافر لقاح ضد «كوفيد-19»، لأنه لا يمكن لمهرجان كهذا «القائم على الاختلاط» فرض قواعد للتباعد بين الزوار.

وقال رئيس بلدية ميونيخ ديتر رايتر إن «القرار حزين» مع ربح فائت كبير للمدينة، إذ يدر مهرجان البيرة عادة عائدات قدرها 1,2 مليار يورو.

وحذر من أن «الجميع سيجد نفسه مع مداخيل أقل، من الفنادق إلى المطاعم مرورا بسائقي سيارات الأجرة».

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