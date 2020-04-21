الملكة إليزابيث الثانية تبلغ الـ94 من دون مراسم

صورة نشرها قصر باكينغهام للملكة إليزابيث الثانية خلال خطاب في 5 ابريل (أ ف ب)

بلغت الملكة إليزابيث الثانية، الثلاثاء، الرابعة والتسعين من دون عائلتها أو أي مراسم تقليدية مثل طلقات المدفع، التي اعتبرتها في غير محلها في خضم انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في بريطانيا.

وتتواجد الملكة في قصر ويندسور مع زوجها الأمير فيليب البالغ 98 عامًا، وستمضي عيد ميلادها من دون أن يزورها أي من أفراد عائلتها، تماشيًا مع تعليمات الحكومة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

إلا أن أقاربها استعانوا بوسائل التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة وفي مقدمهم ابنها البكر الأمير تشارلز، الذي أرسل مجموعة من الصور عبر «تويتر»، وفي أقدم هذه الصور يظهر ولي العهد وهو طفل وراء قضبان سريره الخشبي فيما والدته تنظر إليه نظرة حنان.

وأُصيب الأمير البالغ 72 عامًا بـ«كوفيد-19»، لكنه خلافًا لرئيس الوزراء بوريس جونسون لم تظهر عليه أعراض قوية، أما نجل الأمير تشارلز البكر، ويليام فقد نشر صورة تظهره برفقة جدته وزوجته كايت وسط الطبيعة.

وعادة يصدح متنزه «هايد بارك» وبرج لندن ومتنزه ويندسور الملكي بطلقات مدفع لمناسبة عيد الملكة، إلا أن إليزابيث الثانية اختارت إسقاط هذه العادة هذا العام.

وكان مصدر في قصر باكينغهام قال إن العيد لن يشهد أي مراسم رسمية هذا العام، وأوضح المصدر: «لن تكون هناك طلقات مدفع إذ تمنت جلالتها عدم اتخاذ أي اجراءات خاصة للسماح بطلقات المدفع لأنها ترى أن ذلك غير مناسب في ظل الظروف الراهنة».

وسبق للقصر أن أعلن أن العرض العسكري الذي ينظم سنويًّا في يونيو احتفالًا بالعيد الرسمي للملكة، لن يقام هذا العام.