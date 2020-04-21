«دايركت» خدمة جديدة من «أوبر».. تعرف عليها

تدعم «أوبر» إجراءات العزل المرافقة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ولهذا الغرض كشفت المنصة خططها لتوسيع خدمات تسليم سلع البقالة ومنتجات أخرى، من المتاجر والمطاعم.

وأوضحت الشركة العملاقة في مجال سيارات الأجرة، أن الخدمة الجديدة «أوبر دايركت» ستركز على تسليم السلع المتاحة في متاجر البقالة والأكشاك في المناطق، التي جعل التباعد الاجتماعي وعوائق أخرى من التبضع فيها عملية صعبة، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وقالت الشركة ومقرها في سان فرانسيسكو إنها رصدت في الشهر الأخير «محاولات الناس في العالم البحث عن طرق جديدة للحصول على حاجياتهم بسرعة في المنزل وشركات تسعى إلى توفير خدمة أفضل لزبائنها عن بعد. لذا وسعنا جهودنا في مجال التسليم لتتجاوز المواد الغذائية والبقالة».

وأوضحت الشركة «يمكن للمتبضعين أن يقوموا بطلبيات من متاجر محددة ويحصلوا على السلع المختارة في منازلهم من دون أي تماس».

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ففي نيويورك تعمل خدمة «أوبر» الجديدة بالتعاون مع شركة «كابينت» الناشئة للبيع بالمفرق، لتوفير أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية وسلع.

وفي البرتغال تتعاون مع هيئة البريد لتسليم رزم، وفي أستراليا مع متاجر لبيع مستلزمات الحيوانات المنزلية.

وأكدت «أوبر» أنها سلمت حتى الآن أدوية إلى نحو 25 ألف شخص في جنوب أفريقيا بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس والسلطات الصحية المحلية.

وتلقت شركة خدمات النقل بالأجرة ضربة قوية مع ملازمة الناس منازلهم بسبب جائحة كوفيد-19 إلا أنها راحت توسع خدمات مثل «أوبر إيتس» بالتعاون مع مطاعم.

وكشفت «أوبر» أيضا خدمة جديدة لتسليم الرزم الشخصية «أوبر كونيكت» تسمح للأفراد بإرسال أغراض شخصية للعائلة والأصدقاء في المنطقة نفسها.

وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة باتت متاحة «في أكثر من 25 مدينة في أستراليا والمكسيك والولايات المتحدة».