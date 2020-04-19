حكومة موناكو تمنح كل سكانها أقنعة مجانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 09:54 صباحا
صورة مؤرخة في 10 يوليو 2019 لأمير موناكو ألبير الثاني في لندن (أ ف ب)

توزع حكومة موناكو أقنعة مجانية على جميع السكان، وذلك لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» والاستعداد لرفع تدابير الإغلاق.

وتخطط سلطات موناكو لتوزيع قناعين قابلين للغسل وإعادة الاستخدام، خلال شهر على كل من السكان البالغ عددهم 38 ألف نسمة، حسب «فرانس برس».

وبدأ توزيع الأقنعة، الجمعة، للأشخاص الذين يبلغون أكثر من 65 عاما، ثم ستوزع للآخرين عن طريق البريد.

وتعترف الحكومة التي مددت فترة الإغلاق، السبت، حتى الرابع من مايو، بضرورة التعامل «مثل معظم البلدان» مع الصعوبات التي تواجه عمليات توريد الأقنعة، لكنها أكدت أن القطاعات في الوقت الراهن «آمنة، وأن المخزون مضمون (...)».

وينتج جزء من الأقنعة محليا واستحصل على جزء آخر منها من إيطاليا. وستكون الشركات قادرة على تزويد موظفيها بأقنعة جراحية ذات استخدام واحد ستحصل عليها «بسعر الكلفة»، وفق ما تعهدت الحكومة.

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ويندرج توزيع الأقنعة في إطار «المعايير التي يجب أن تستوفيها الإمارة للبحث في المرحلة التالية للعزل»، مع اختبارات من المفترض «القيام بها على نطاق واسع في الأسابيع المقبلة»، إضافة إلى التتبع الرقمي.

ولم يعلن، الخميس، عن أي إصابة بـ«كورونا» في موناكو، حيث لا يزال عدد الوفيات ثلاثا، بمن فيهم مقيم يبلغ من العمر 72 عاما، بين 93 إصابة. وشفي 15 شخصا وما زال ثمانية آخرون في المستشفى من بينهم اثنان في العناية المركزة.

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