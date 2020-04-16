ملكة الدنمارك تحتفل بعيد ميلادها الثمانين

ملكة الدنمارك مارغريت الثانية في آرهوس، 31 أغسطس 2019 (أ ف ب)

تحتفل الملكة مارغريت الثانية التي تعتلي عرش الدنمارك منذ قرابة نصف القرن الخميس، بعيد ميلادها الثمانين، في إطار ضيق بسبب وباء «كوفيد-19»، ما أثار حزن مواطنيها الذين يكنون لها حبا كبيرا.

اعتلت العاهلة الدنماركية العرش في 14 يناير 1972 مع وفاة والدها الملك فريدريك التاسع. وكان يفترض أن تجول في شوارع العاصمة كوبنهاغن ليومين متتاليين بمناسبة عيدها.

لكنها عدلت عن ذلك بسبب الأزمة الصحية. إلا أن ذلك لا يعني عدم الاحتفال بهذه المناسبة. وأعلن أكثر من 180 ألف شخص عبر «فيسبوك» أنهم سيغنون لها ظهرا بالتوقيت المحلي، وفق «فرانس برس».

ويضع القصر الملكي في تصرف محبي الملكة سجلا ذهبيا متوافرا عبر الإنترنت حصرا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.

والملكة مارغريت معتادة على الاختلاط بالجموع وهي تجوب بلادها مع بسمتها الدائمة، وتقوم في كل صيف برحلة بحرية على متن يختها «دانبورغ»، قبل أن تمضي عطلة صيفية في قصر فرنسي تعود ملكيته لزوجها الراحل الأمير هنريك.

وتتمتع العائلة الملكية الدنماركية بشعبية كبيرة.

ففي العام 2018، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أعده معهد «فوكسميتر» أن ثلاثة أرباع الدنماركيين يؤيدون النظام الملكي في حين تمنى 14.6% منهم إقامة نظام جمهوري.

ورأى 80% من الدنماركيين أن أفراد العائلة الملكية الراهنين يمثلونهم خير تمثيل، وهم إلى جانب الملكة ولي العهد الأمير فريدريك وشقيقه الأمير يواكيم وعائلاتهما والأميرة بنيديكت شقيقة الملكة.

لا للتنازل عن العرش

ومارغريت الثانية بشعرها الأشيب المضبوط دائما، محط احترام كبير في البلاد.

ويتابع كثيرون مداخلاتها التلفزيونية التي يعود آخرها إلى مارس حول وباء «كوفيد-19».

في سن الحادية والثلاثين في 14 فبراير 1972، أصبحت أول امرأة تعتلي عرش أقدم عائلة ملكية في أوروبا لا تزال مستمرة. وهي لا تنوي التنازل عنه.

وقالت الملكة مارغريت وهي مدخنة كبيرة: «سأبقى على العرش إلى أن أسقط عنه».

وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه في ديسمبر جريدة «بي تي» أظهر أن 41% من الدنماركيين يريدونها أن تتخلى عن العرش لصالح نجلها الأمير فريدريك «51 عاما».

وقال المؤرخ لارس هوفيباكه سورنسن: «يرى الناس أنه من المؤسف أن تضطر إلى العمل في سنها»، مشيرا إلى أن الدنمارك لا تعرف تقليدا راسخا بالتخلي عن العرش.

وحده الملك إريك الثالث تخلى عن العرش في هذه العائلة الملكية التي تعود لأكثر من ألف سنة. وهو توج ملكا العام 1137 لكنه قرر بعد تسع سنوات التخلي عن التاج ليصبح راهبا.