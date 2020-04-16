معمران في بريطانيا على جبهة مكافحة «كورونا»

البريطانية المتعافاة من مرض كوفيد -19 كوني تيتشن البالغة 106 سنوات (أ ف ب)

يساعد معمران بريطانيان إحداهما امرأة في السادسة بعد المئة قهرت مرض «كوفيد-19» وآخر يحتفل بعيد ميلاده المئة بعد أيام، جمع الملايين للطواقم الصحية، في رفع معنويات بلدهما الذي يضربه الوباء في الصميم.

وبعد ثلاثة أسابيع على إصابتها بفيروس «كورونا المستجد» خرجت كوني تيتشن خلال الأسبوع الحالي من أحد مستشفيات برمنغهام «وسط إنجلترا» على ما أعلنت خدمات الصحة المحلية التي نشرت مشاهد تظهر خروجها من المستشفى وسط تصفيق طواقم الرعاية الصحية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت المصادر نفسها إن المرأة المولودة العام 1913 «تعتبر أكبر مريضة غلبت الفيروس» في البلاد، وردا على اسئلة الصحفيين أمام المستشفى رأت المعمرة أنها «محظوظة» بشفائها من المرض، مؤكدة أنها تتشوق لرؤية عائلتها.

وقال حفيدها أليكس جونز في بيان: «إن كوني تيتشن كانت تحب في صباها الرقص وركوب الدراجة الهوائية ورياضة الغولف ووجبات الطعام السريعة من وقت إلى آخر»، وعزا عمرها المديد إلى «نشطاها الجسدي المستمر واستقلاليتها الكبيرة».

وشكل تعافيها نبأ سارا في بريطانيا، حيث قاربت حصيلة الوفيات 13 ألفا من دون احتساب مراكز رعاية المسنين التي يثير وضعها قلقا كبيرا.

وأثر مسن آخر في الشعب البريطاني، إذ أطلق المقاتل السابق في الحرب العالمية الثانية توم مور «99 عاما» تحديا يقوم على اجتياز حديقته البالغ طولها 25 مترا في بدفوردشر «وسط إنجلترا» مئة مرة مع جهاز يساعده على المشي لجمع الأموال للطواقم الصحية.

ومصمم على إنجاز هذا التحدي قبل بلوغه سن المئة في 30 أبريل، وقد لاقت جهوده تعاطفا كبيرا، إذ تمكن حتى الخميس من جمع 12 مليون جنيه استرليني «15 مليون دولار».

وأكد الجندي السابق في الحرب العالمية وهو يرتدي سترة غطتها الأوسمة العسكرية عبر محطة «أي تي في» الثلاثاء: «في الحرب الأخيرة كان جنود ببزات يخوضون المعارك على الجبهة، جيشنا هذه المرة يرتدي بزات الأطباء والممرضين»، وتبرع أكثر من 613 ألف شخص حتى الآن بأموال في إطار هذا التحدي.