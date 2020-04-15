خرق الحجر الصحي لرؤية حبيبته.. والعقوبة شهر في السجن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 09:56 صباحا
رجل يضع قناعا يمر على دراجته الهوائية أمام لوحة جدارية في سيدني، في 14 أبريل 2020 (أ ف ب)

في أول تطبيق للعقوبة، سجن أسترالي، الثلاثاء، بمدة شهر لأنه تسلل بشكل متكرر لزيارة صديقته، خلال فترة حجره الصحي.

وذكرت شرطة غرب أستراليا في بيان أن جوناثان ديفيد (35 عاما) أوقف في وقت سابق من هذا الشهر، بعد خرقه الحجر الإلزامي في فندق في بيرث بسبب تفشي وباء كورونا، حسب «فرانس برس».

وقال خلال محاكمته في بيرث، الثلاثاء، إنه انتهك التدابير أولا للحصول على طعام لكن بعد ساعات، خالف قواعد الحجر الصحي مرة جديدة لأنه اشتاق إلى صديقته، وفق ما أوردت «سيفن نيوز».

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وأوضحت الشرطة أن ديفيد هرب من مخرج للطوارئ مما سمح له بتجنب رؤيته من جانب موظفي الفندق مرات عدة، لكن في النهاية ألقي القبض عليه استنادا إلى كاميرات المراقبة.

وبموجب التدابير التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس، كان على ديفيد أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما بعد وصوله إلى بيرث من ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) في 28 مارس.

ولو بقي في غرفته في الفندق، كانت مدة حجره ستنتهي الاثنين لكنه الآن سيمضي شهرا في السجن وقد حُكم عليه بغرامة تزيد على ألفي دولار أسترالي (1280 دولارا أميركيا).

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