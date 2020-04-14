حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا

الحلاق دريتون كاميري يقص شعر أحد الزبائن في بريشتينا (أ ف ب)

بقناع وقفازين وخزان من الرذاذ المطهر، يذهب حلاق شهير في بريشتينا إلى الزبائن المحجوزين في منازلهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال دريتون كاميري البالغ من العمر 33 عاما «الناس في حاجة إلى هذا الأمر» متابعا «يمكنك إغلاق محلات مصففي الشعر لكن لا يمكنك أمر الشعر بالتوقف عن النمو. يجب قصه بانتظام»، وفقا لوكالة فرانس برس.

ومثل معظم الشركات الأخرى في بريشتينا، أغلق صالون كاميري بموجب الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار الفيروس في كوسوفو حيث توفي ستة أشخاص وسجلت أكثر من 200 إصابة.

وحذّر معهد الصحة العامة من أن النظام الصحي في البلاد يمكن أن يتداعى في ظل تفشي المرض بشكل كبير، وبهدف الحفاظ على المظهر، قرر كاميري إنقاذ زبائنه من محاولات حلق شعرهم في المنزل.

وأصبح يتلقى مكالمات منزلية من الراغبين في الحصول على خدماته لكنه يقوم بعملية التشذيب في الهواء الطلق لتقليل أخطار الإصابة بالفيروس، وقال «أنا لا أذهب إلى أي مكان دون مطهرات وقناع وقفازات، قبل أن أبدأ العمل بالمشط والمقص، أطهّر الزبون من الرأس الى أخمص القدم».

تضامن مع الفقراء

مع وجود أكثر من 40 ألف متابع له على «إنستغرام»، يعد كاميري المعروف للزبائن باسم طوني، أحد نجوم وسائل التواصل الاجتماعي في كوسوفو وينشر بانتظام صور عمله على هذه المنصة، أما وسمه الجديد فهو «#فقط ارسلوا العنوان».

وقال كاميري إنه خفض كلفة خدمته التي كانت تبلغ عادة خمسة يوروهات كما أنه يقدمها للمتقاعدين وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية بشكل مجاني.

وأصبح هذا النوع من التضامن مع الفقراء شائعا في بريشتينا خلال أزمة تفشي الفيروس، وأعلن أحد المخابز أن «الزبائن الذين لا يستطيعون دفع ثمن الخبز سيحصلون عليه مجانا».

وقال أحد مسؤولي الصحة المحليين إنه لا يستطيع التغاضي عن طريقة عمل كاميري الجديدة بالنظر إلى أن «تدابير العزل المنزلي الإلزامي سارية المفعول»، لكن الحلاق يصر على أن زياراته هي أيضا طريقة لتغيير الأجواء الكئيبة ورحب متابعوه على الشبكات الاجتماعية بهذا الجهد.

وقال كاميري «أقوم بذلك للأشخاص الذين لا يجرؤون على مغادرة المنزل لكن بهدف المتعة أيضا، علينا أن نسترخي قليلا خلال هذه الفترة الكئيبة».