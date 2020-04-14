الهند: أقصر امرأة في العالم تجوب الشوارع للتشجيع على الحجر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 10:06 صباحا
جيوتي امج أقصر امرأة في العالم في شوارع ناغبور في الهند في 13 أبريل 2020 (أ ف ب)

بغرض تشجيع الناس على ملازمة المنازل، جابت أقصر امرأة في العالم الهندية حيوتي أمج (26 عاما) شوارع ناغبور، في وسط الهند.

ويأتي ذلك بعدما وجهت الشرطة نداء للمساعدة في إقناع المواطنين بأهمية الحجر في وسط انتشار وباء كوفيد-19، حسب «فرانس بس».

وتنقلت جيوتي امج التي يبلغ طولها 62,8 سنتمتر، بين مناطق عدة في المدينة الواقعة في ولاية ماهاراشترا، لحث الهنود على غسل الأيدي ووضع القناع والقفازات عند مغادرة المنازل.

وقالت الشابة «عناصر الشرطة والجيش وأفراد طواقم الرعاية الصحية يكافحون الفيروس وينقذون الأرواح. وأريد رغم قصر قامتي، المساهمة».

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وأضافت «أطلب من الجميع اعتماد التباعد الاجتماعي وملازمة المنزل لكسر سلسلة انتقال عدوى الفيروس».

وجيوتي امج هي أقصر امرأة في العالم، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ومنذ حصولها على هذا اللقب العام 2011، تعمل الشابة في التلفزيون في الهند والولايات المتحدة.

ومنذ فرض الإغلاق العام في الهند نهاية مارس والذي مدد الثلاثاء حتى 3 مايو، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة مثل التبضع وشراء الأدوية.

وسجلت في الهند حوالي عشرة آلاف إصابة بوباء كوفيد-19 مع 339 حالة وفاة بحسب الأرقام الرسمية الأخيرة. ويرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب العدد القليل من الفحوصات.

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