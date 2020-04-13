البابا فرنسيس يصلي لضحايا العنف المنزلي

البابا فرنسيس وراء نافذته في الفاتيكان، 13 أبريل 2020 (أ ف ب)

صلى البابا فرنسيس الإثنين، من أجل العدد المتزايد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي أثناء العيش في ظل تدابير الإغلاق المفروضة في غالبية بلدان العالم لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وبث البابا صلاة إثنين الفصح من مكتبته الخاصة، فيما دخلت إيطاليا والفاتيكان شهرًا ثانيًّا من الإجراءات المقيدة لمعظم النشاطات الخارجية، وفق «فرانس برس».

وانتشرت المخاوف بشأن العنف المنزلي في أنحاء العالم، حيث تجبر البلدان مليارات السكان على البقاء في المنزل لوقف انتشار المرض الذي قتل رسميًّا ما يقرب من 115 ألف شخص.

وقدم البابا الصلاة على نية «الأمهات والأخوات الكثيرات اللواتي يجدن أنفسهن محجوزات في المنزل مع العائلة بكاملها ومع الأطفال والمسنين والمعوقين».

وأضاف: «في بعض الأحيان، تواجه هؤلاء النساء خطر التعرض للعنف من أجل التعايش الذي يتحملن العبء الأكبر منه».

وتابع: «نصلي من أجلهن ومن أجل أن يعطيهن الله القوة، ومن أجل أن تتمكن مجتمعاتنا من دعمهن مع عائلاتهن».

وشهدت بلدان عدة منها أستراليا وفرنسا ارتفاعًا كبيرًا في عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها للشرطة.

لكن المخاوف تكمن في أن عديد الانتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها، وأن الحجم الحقيقي للحوادث المرتبطة بالعنف غير معروف.

وتستخدم وزارة الداخلية الإيطالية تطبيقًا هاتفيًّا للمساعدة في تحديد الموقع الجغرافي للبلاغات عن حوادث العنف المنزلي.

كما خصصت الحكومة 30 مليون يورو للمساعدة في إيواء النساء ضحايا العنف المنزلي.