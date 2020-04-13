«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة

صورة للطبيب جايسون كامبل في 10 أبريل 2020 (أ ف ب)

يواصل طبيب أميركي إدخال البهجة إلى قلوب العاملين الصحيين والمرضى في مواجهة وباء «كورونا»، عبر مقاطع مصورة قصيرة على تطبيق «تيك توك»، المنتشر أصلاً بين فئات المراهقين والشبان.

واجتاح الدكتور جايسون كامبل (31 عامًا) الذي سمي «تيك توك دوك» نسبة إلى اسم التطبيق الشهير، الإنترنت بمقاطع الفيديو التي نشرها والتي تظهره هو وزملاءه يقومون بحركات رقص مختلفة، وفق «فرانس برس».

وقال هذا الطبيب، المتدرب في التخدير في مستشفى جامعة أوريغون للصحة والعلوم، إنه تأثر بالأصداء الإيجابية لمقاطع الفيديو التي نشرها من مستخدمي التطبيق، خصوصًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية في نيويورك، بؤرة وباء «كوفيد 19» في الولايات المتحدة.

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وأوضح كامبل: «عندما تعمل في مجال الطب، ترى الكثير من الأمور الخطرة والمحزنة طوال الوقت. لذلك نحن نحتاج أيضًا إلى طريقة للمحافظة على سلامتنا العقلية وفرصة للابتسام أو الضحك، حتى لو لخمس دقائق فقط من أصل 12 ساعة في اليوم».

وأضاف أنه بدأ في البداية نشر مقاطع الفيديو لتشجيع المراهقين، لا سيما الشباب السود الأميركيين، على تحقيق أحلامهم وإدراك أنهم أيضًا يمكن أن يصبحوا أطباء.

إلا أنه سرعان ما انتشرت الفيديوهات على نطاق واسع ووصلت إلى جمهور من الواضح أنه في حاجة إلى بعض الأمور الإيجابية والترفيه خلال هذه الأوقات المظلمة.

وتمت مشاهدة مقطع فيديو لـ«هزة قدم كورونا» وحده أربعة ملايين مرة.

وتابع كامبل: «تلقيت رسالة الجمعة من شخص قال إن زوجته طبيبة قلب تعمل مع فرق استجابة كوفيد 19 ووجدت أن مقاطع الفيديو ممتعة جدًّا».

ووصلته رسالة أخرى من مريض يعاني سرطان الرئة شكره فيها على جعل حجره الصحي أكثر سلاسة، حسب «فرانس برس».

وقال كامبل: «من أفضل ما تلقيته هو: مرحبًا أنا أعمل في مدينة نيويورك وأحب مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك بعد يوم عمل طويل. ويقول آخرون: مرحبًا، أحد أفراد عائلتي مصاب بالفيروس ونحن نشاهد مقاطع الفيديو هذه معًا خلال تعافيه فترة».

ولفت إلى أن زملاءه الأطباء والممرضات في مستشفى بورتلاند كانوا في البداية مترددين في الظهور في مقاطع الفيديو، لكن بعد رؤية ردود الفعل الإيجابية انضموا إليه.

وقالت الطبيبة رينيه إدواردز، كبيرة الأطباء في المستشفى، إن كامبل يتمتع بطاقة وجاذبية كبيرتين، و«وجد هذا الطبيب الماهر طريقة فريدة لدمج الإيجابية في عمله اليومي ما يساعد على رفع معنويات المرضى وزملاء العمل على حد سواء».

رحبت حاكمة الولاية بمقاطع الفيديو هذه التي لفتت أيضًا انتباه الفنانة الشهيرة جانيت جاكسون التي أعادت نشر أحد فيديوهات الطبيب على حسابها في «تويتر».