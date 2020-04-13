موسكو تتهم واشنطن بتناسي يوري غاغارين

صورة للطائرة ياكوفليف 42 وصاروخ فوستوك 1 الذي أرسل يوري غاغارين إلى المدار، 4 مارس 2020 (أ ف ب)

اتهمت روسيا الولايات المتحدة، الأحد، بـ«التضليل» بعد رسائل من السلطات الأميركية احتفالا باليوم العالمي لرحلات الفضاء المأهولة دون ذكر بطلها الأول وهو رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية رسالة قصيرة عبر حسابها على «فيسبوك» باللغة الروسية للذكرى 59 لأول رحلة فضائية مأهولة لكنها لم تذكر اسم غاغارين. وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، لا تضم المقالة المنشورة للاحتفال بهذا اليوم أيضا اسم رائد الفضاء، وفق «فرانس برس».

وردت وزارة الخارجية الروسية على الفور من خلال منشور عبر حسابها على «فيسبوك» جاء فيه «إنها معلومات خاطئة وتقنية ماكرة لحقبة ما بعد الحقيقة».

وفي 12 أبريل 1961، أصبح يوري غاغارين أول رجل يقوم بمهمة في المدار، ما يرمز إلى سيطرة الاتحاد السوفيتي على غزو الفضاء ضد الولايات المتحدة خلال فترة من الزمن، خصوصا أن هذا الأمر حصل قبل سير رواد الفضاء الأميركيين على سطح القمر في العام 1969.

ومنذ العام 2011، اعترفت الأمم المتحدة رسميا بيوم 12 أبريل على أنه اليوم العالمي لرحلات الفضاء المأهولة. كذلك، رد مدير وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين عبر حسابه على «تويتر» على الرسائل الواردة من وزارة الخارجية الأميركية.

وكتب «إن محاولات محو البصمة الروسية في تاريخ العالم لن تجعل ذاكرتنا تختفي، بل ذاكرة الغاضبين الذين يفعلون ذلك في الجانب الآخر من المحيط».