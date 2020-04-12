خدمة الزواج عن بعد في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 05:05 مساء
وزارة العدل الإماراتية تطلق خدمة الزواج عن بعد للحد من انتشار فيروس «كورونا» (أ ف ب)

أطلقت وزارة العدل الإماراتية خدمة الزواج عن بعد التي تجمع المأذون والعريس والعائلة عبر شاشة الفيديو، في ظل الحد من التنقل المفروض على سكان الدولة الخليجية بسبب فيروس «كورونا المستجد».

وكانت خدمات الحكومة الإلكترونية تسمح في السابق بإتمام جزء من إجراءات الزواج عن بعد، لكن يمكن حاليًا إنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة المحكمة من دون الحاجة لمغادرة البيت، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتشمل الخدمة حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الأحد «تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة الى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد».

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة، ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران.

ويُعقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف «وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية»، وتتأكد المحكمة بدورها من كل المتطلبات، وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.

وكانت محكمة الأحوال الشخصية في دبي علقت قبل أيام خدمات عقود الزواج والطلاق، لكن قرار وزارة العدل بات يتيح الزواج من المنزل، ولم يصدر أي قرار بشأن إمكانية الطلاق عن بعد.

وأصدرت الإمارات قرارات بالحد من التنقل في العديد من مناطقها، خصوصًا إمارة دبي، حيث يقيم ملايين الأجانب، وأغلقت المراكز التجارية والشواطئ وغيرها في محاولة لوقف انتشار الوباء.

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