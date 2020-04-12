السماح للفرنسيين بالتنقل لتبني حيوان للرفقة في ظل «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 03:44 مساء
وافقت الحكومة الفرنسية على السماح للفرنسيين المحجورين في منازلهم بتبني الحيوانات (أ ف ب)

قررت فرنسا السماح للمواطنين بتبني حيوانات منزلية من مراكز رعاية حيوانات رغم إجراءات العزل الصارمة لمحاربة وباء «كوفيد-19».

وأعلنت وزارة الداخلية موافقتها بعد نداء من جمعية الرفق بالحيوان بهذا الخصوص.

وأغلقت الجمعية قبل ثلاثة أسابيع مراكزها، الإثنين والستين، تماشيًا مع القرارات الرسمية للحد من الاختلاط، وفق «فرانس برس».

لكن الإثنين حثت الجمعية على إعادة النظر في القرار وحذرت من اكتظاظ كبير في مراكزها مع وجود آلاف الحيوانات التي تنتظر مَن يتبناها.

وقال وزير الداخلية كريستوفر كاستانير: «نحن ندعم رفاه الحيوانات وسمعت الحكومة نداء جمعية الرفق بالحيوان، وهي مستعدة لإيجاد الحل المناسب».

وأضاف في بيان: «تقرر السماح بالتنقل لتبني حيوانات من المركز».

لكن الوزارة أشارت إلى وجود قيود على ذلك مع لزوم اختيار الحيوان عبر الإنترنت وأخذ موعد لتسلمه من قبل شخص واحد.

وأكدت الوزارة أن ذلك سيسمح «باحترام القواعد المعمول بها وإنقاذ حياة الكثير من الحيوانات».

وقال رئيس الجمعية جاك-شارل فومبون: «لدينا خمسة آلاف حيوان في مراكزنا، وقدرتنا على الاستيعاب ستة آلاف».

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