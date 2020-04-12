التنكر لرمي النفايات موضة جديدة في الحجر المنزلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 10:00 صباحا
سايمن وايت يرمي القمامة متنكر بزي بطل خارق بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (أ ف ب)

لمكافحة الملل الناجم عن ملازمة المنزل وتسلية الجيران والأصدقاء، ظهرت لعبة جديدة في العالم تقوم على ارتداء أزياء غريبة ومبتكرة لرمي أكياس القمامة قرب البيت.

ومن خلال هذه اللعبة، يمكن استغلال الأمتار القليلة المسموح باجتيازها خارج المنزل في ظل تدابير الحجر المنزلي المعمول بها لتطويق وباء كوفيد - 19، واستخدام الشارع كمنصة عرض أزياء ثم نشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتؤكد فيكتوريا أنتوني وهي منسقة أسطوانات من مدينة سيدني الأسترالية «ينتابني شعور بالجنون عندما أرتدي مثل هذه الملابس لكن هذا هو الأمر الوحيد الذي يتيح لي الحفاظ على توازني النفسي خلال فترة العزل، الخروج لرمي القمامة بأزياء مميزة يعيد لي الشعور بالسعادة».

هذه المرأة الثلاثينية التي نشرت صورة لها بفستان سهرة قرب حاوية قمامة، تضررت أيضا بفعل الوباء، إذ ألغيت كل حفلاتها إثر تدابير الحجر المنزلي التي يخضع لها أكثر من نصف البشرية.

ونشأت موضة الخروج لرمي النفايات بملابس متنوعة في أستراليا وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى غير مكان حول العالم من الولايات المتحدة إلى هولندا مرورا ببريطانيا.

ونشر ستيوارت كانينغهام وهو سائق حافلة في غلاسكو الاسكتلندية صورة تظهره يرمي النفايات مرتديا التنورة الاسكتلندية (كيلت)، وفضّل آخرون ارتداء أزياء مهرجين مرعبين أو أبطال من أفلام الخيال العلمي مستوحاة من أعمال شهيرة من أمثال «ستار وورز».

ونشرت كريستين ليلاند صورة لزوجها يحمل القمامة ويقص طريقه بين الثلوج في كندا مرتديا قميص «سوبرمان» وواضعا شعرا مستعارا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم.. «الوحدة» أول فريق ليبي يدشن الظهور الأفريقي
رياضة محلية
الشرطة المصرية تفرق أهالي قرية رفضوا دفن امرأة توفيت بسبب «كورونا»
عربى
لهذا السبب.. تفاؤل في الأردن بوقف انتشار فيروس «كورونا»
عربى
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
يوفنتوس يدرس استدعاء نجومه لإيطاليا وسط أنباء عن احتمالية تمرد
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض»: ليبيا لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجمعة
ليبيا
الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
جريدة «الوسط»: تصعيد ميداني ملفت في حرب العاصمة.. و«كورونا» يتقدم
ليبيا
«نيويورك تايمز»: «كورونا» يضرب 150 من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية
عربى
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يلوث الهواء والأسطح لمسافة 4 أمتار