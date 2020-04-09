القبض على امرأة لقيامها بلعق منتجات غذائية في أحد المتاجر

السيدة الأميركية جينيفر ووكر، 7 أبريل 2020 (أ ف ب)

ألقي القبض على امرأة من كاليفورنيا بعدما لعقت أغذية وسلعا أخرى قيمتها 1800 دولار، في أحد المتاجر في الولايات المتحدة، وفق ما قالت الشرطة، الأربعاء.

وأوضح الناطق باسم الشرطة المحلية كريس فيوري لوكالة «فرانس برس» أن متجرا في ساوث ليك تاهو على الحدود مع نيفادا اتصل بالشرطة، بعدما «شوهدت زبونة تلعق مواد غذائية» وسط تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وخلال الوقت الذي استغرقه وصول الشرطة إلى المكان، زينت المرأة نفسها بالمصوغات التي يبيعها المتجر وقامت بلعقها أيضا.

وأضاف فيوري أن المشتبه بها جنيفر ووكر «53 عاما» ملأت عربتها بمجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها اللحوم والكحول، ولم تكن تملك ما يكفي من النقود لدفع ثمنها.

ووضعت ووكر قيد الحجز لدى الشرطة بتهمة التخريب وسيتم التخلص من البضائع التي قامت بلعقها خوفا من تلوثها.