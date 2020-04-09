عربات الخيول في فيينا توصل الوجبات الغذائية إلى المسنين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أبريل 2020, 03:31 مساء
إحدى عربات الخيل في فيينا، 8 أبريل 2020 (أ ف ب)

بعدما توقفت عربات الخيول الشهيرة في فيينا عن أخذ السياح في جولات قصيرة في العاصمة النمساوية، وسط تفشي فيروس «كورونا»، تحولت إلى وسيلة لتوصيل الطعام إلى المسنين.

وتشارك هذه العربات أو «فياكر» كما يطلق عليها في فيينا، في مبادرة لتوصيل الطعام في إحدى المناطق المركزية في المدينة أطلقها فندق إنتركونتيننتال، الذي تضرر بشدة جراء إجراءات الإغلاق التي فرضت لوقف انتشار الفيروس، وفق «فرانس برس».

وبدلا من تقديم الطعام للضيوف، كانت مطابخ الفندق تقدم 200 إلى 300 وجبة يوميا للمسنين الذين يعيشون في المنطقة.

ويقوم بالتسليم متطوعون يستخدمون كل أنواع المركبات ووسائل النقل، ومن بين هؤلاء كريستيان غيرزبيك، سائق إحدى عربات «فياكر»، الذي يقول إنه مع توقف الأعمال التجارية «ما زال يتعين علينا تحريك الخيول، فهي تريد الخروج بعد الشتاء».

ويضيف: «لذلك فكرت بأنه يجب علينا دمج ذلك مع عمل مفيد لمن يحتاج إليه».

وتشكّل هذه المبادرات شريان حياة للمسنين المستفيدين منها، ومنهم أنيليسه نيبنفوهر، التي تقول إنها تعتقد أن عمليات التسليم كانت «رائعة»، مضيفة: «طلبت من الرجل على الهاتف أن يوزع القبلات على كل الفريق».

وتشير المديرة العامة لفندق إنتركونتيننتال، بريجيت تراتنر، إلى أن سائقي العربات كانوا أول من استجاب للدعوة إلى التطوع من أجل تسليم الطعام، إضافة إلى سائقي سيارات وراكبي دراجات هوائية.

وتقول تراتنر، التي وصفت إنتركونتيننتال فيينا بأنه جزء جوهري من الدائرة الثالثة في فيينا، إنه عندما بدأت أزمة فيروس «كورونا» «فكرنا تلقائيا: هل هناك أي طريقة يمكننا المساعدة من خلالها».

ويخطط الفندق للمضي في المشروع حتى الإثنين. بعد ذلك، ستوزع الوجبات على الموظفين في مستشفى رودولفستيفتونغ القريب، بحسب تراتنر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
مدير عام «الصحة العالمية» يطالب بـ«عدم تسييس فيروس كورونا» بعد انتقادات ترامب
دولى
مصر: اقتطاع 20% من رواتب الوزراء دعما للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة «كورونا»
اقتصاد
«نتفليكس» تعلن تطوير أساليب وأدوات الرقابة للعائلات
ثقافة وفن
محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي