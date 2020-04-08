النساء اليابانيات يحاربن ليصبحن جزءا من عالم السوشي

ميزوهو إيواي، 16 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

تحاول النساء اليابانيات بشكل متزايد أن يثبتن للعالم أنه بإمكانهن أن يصبحن طاهيات سوشي محترفات، خلافا لما هو شائع.

ميزوهو إيواي، هي طاهية متدربة في مطعم أونديرا الراقي في غينزا في طوكيو، وهو حي راق يضم بعضا من أفضل مطاعم السوشي في العالم، وفق «فرانس برس».

في مجال نادرا ما تشاهد فيه النساء، عرفت ميزوهو أنها ستكون حالة نافرة.

وقالت هذه المتدربة البالغة من العمر 33 عاما: «أعتقد أن هناك عددا قليلا من الطهاة الإناث. لكنني أردت الدخول في التحدي لهذا السبب». وأضافت: «قلت لنفسي: هذه مهمتي».

في أونوديرا، ميزوهو ليست المرأة الوحيدة، فقد كانت هناك متدربة أخرى من بين عشرة متدربين في المطعم قبل إغلاقه موقتا في أبريل بسبب تفشي فيروس «كورونا». وجميع طهاة المطعم البالغ عددهم عشرة، هم من الرجال.

يمكن أن يكون العمل مرهقا ويتطلب سنوات لإتقانه. يجب أن يتعلم المتدربون كل شيء من أسماء الأسماك المختلفة إلى طريقة إزالة قشورها وتقطيعها بشكل صحيح.

وقالت ميزوهو التي قررت أن تصبح طاهية سوشي بعد عملها كطباخة في مطاعم يابانية صغيرة: «لقد تقبلني زملائي». وأضافت: «لا يعاملونني بشكل مميز لأنني امرأة بل يعلمونني كإنسان».

«مقاومة قوية» للنساء

يهيمن الرجال على عالم الواشوكو أو المطبخ الياباني منذ وقت طويل، مقارنة بالمطبخ الإيطالي أو الفرنسي، وفقا لفوميماسا موراكامي «54 عاما»، وهو أستاذ في أكاديمية طوكيو للسوشي.

ولا توجد بيانات رسمية عن توزيع طهاة السوشي وفقا للجنس في اليابان، لكن موراكامي يقدّر أن النساء يشكلن «أقل من 10%» منهم.

وقال: «المقاومة ضد وجود طهاة نساء ما زالت قوية في المطبخ الياباني، بما في ذلك طهاة السوشي». وأضاف: «هناك صعوبة بالنسبة إلى الزبائن، خصوصا الكبار في السن، في تقبل وجود امرأة وراء المنضدة».

حتى إن طهاة السوشي أنفسهم ينتقدون عمل النساء في هذه الصناعة، ويقول بعضهم إن أيديهن دافئات إلى درجة تمنعهن من إبقاء السمك النيئ طازجا، كما أن الحيض يغير حس الذوق لديهن.

ويقول آخرون إن الوظيفة غير مناسبة للنساء بسبب ساعات العمل الطويلة والمتأخرة.

ولفتت يوكي نوغوشي، وهي مدّرسة ابتدائية سابقة تبلغ من العمر 32 عاما، أنهت مدة تدربيها كطاهية سوشي في الأكاديمية في ديسمبر، إلى أنه «ما زال هناك اعتقاد قوي في اليابان بأن النساء هن اللواتي يعتنين بالأسرة. وطهاة السوشي يعملون في المساء لذلك سيكون من الصعب على المرأة القيام به».

وأوضحت: «لهذا السبب أعتقد أن عدد النساء اللواتي يرغبن في أن يصبحن طاهيات سوشي قليل».