شرطة خاصة لمواكبة تشييع ضحايا «كورونا» في إندونيسيا

شرطي يضع خوذة على شكل «كورونا» يرش دراجين بمادة معقمة في جزيرة جاوة، 3 أبريل 2020 (أ ف ب)

شكّلت إندونيسيا وحدة خاصة من الشرطة مهمتها مواكبة عمليات تشييع الأشخاص المتوفين جراء فيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أعلنت سلطات العاصمة الإندونيسية، بعدما حاول بعض السكان وقف مراسم دفن متعددة في مناطق عدة في البلاد خشية من الفيروس.

وقال قائد الوحدة المستحدثة محمد نجيب: «سجلنا حالات في مدن أخرى ولا نريد حصول أمر مماثل في جاكرتا، لذلك شكلنا فريقا بصورة احترازية»، وفق «فرانس برس».

وقطعت حشود غاضبة طرقات في عدة مدن في وسط جزيرتي جاوة وسيلاويسي لمنع وصول سيارات الإسعاف لنقل جثث ضحايا وباء «كوفيد-19» إلى المدافن المحلية.

وستشرف الوحدة الجديدة في الشرطة على نقل الجثث من المستشفيات إلى مقبرتين في المدينة الإندونيسية الكبرى، حيث تُغلف الجثامين بأغطية بلاستيكية وتدفن سريعا.

وأودى فيروس «كورونا» المستجد بحياة 209 أشخاص في إندونيسيا من أصل نحو 1500 إصابة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الإندونيسية. غير أن عدد الإصابات الفعلية أعلى بكثير على الأرجح في بلد يضم 260 مليون نسمة، ولم تجر فيه فحوص كشف الإصابة سوى لبضعة آلاف من الأشخص.

وسُجل أكثر من نصف الوفيات رسميا في جاكرتا.

وأفادت هيئة شؤون عمليات التشييع في العاصمة، الإثنين، أن أكثر من 600 شخص دُفنوا بحسب الأصول المعتمدة لضحايا الفيروس منذ مطلع الشهر الفائت، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن حصيلة الوباء أعلى بكثير.

وأوضح محمد نجيب أن أي شخص يحاول منع مراسم تشييع أو يسعى لإعاقة عمل طواقم سيارات الإسعاف أو الأشخاص المكلفين عمليات التشييع يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة.