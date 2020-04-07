مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورا في مساعدة الطواقم الطبية

هانا كوك مسؤولة الموقع في ولاية فيكتوريا، 30 مارس 2020 (أ ف ب)

في الوقت الذي يلقى فيه اللوم على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة عن فيروس «كورونا»، يستخدم عشرات الآلاف من الأستراليين صفحاتهم لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يخاطرون بحياتهم في الخطوط الأمامية لمحاربة الوباء.

عندما أنشأ صفحته «أدوبت إي هيلثكير ووركر» في 14 مارس، كان كريس نيكولاس يتوقع أن تتبعه حفنة فقط من الأصدقاء وأفراد العائلة.

وقال هذا الشاب الذي يقيم في بيرث في غرب أستراليا لوكالة «فرانس برس»، «إحدى صديقاتي ممرضة، وقد واجهت صعوبة في إيجاد الوقت للقيام بالتسوق وشراء حاجاتها، لذلك عرضت مساعدتها وفكرت في تعميم الفكرة».

وشهدت مبادرته نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها تجاوزت الحدود الأسترالية. واليوم، تضم صفحته 140 ألف عضو في أستراليا وحدها.

وتهدف هذه المبادرة إلى إقامة صلة وصل بين الأفراد الراغبين في المساعدة والعاملين في القطاع الصحي، فيما أصاب وباء «كوفيد 19» أكثر من مليون و350 ألف شخص في أنحاء العالم.

تدرك هانا كوخ وهي مديرة الموقع في ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) تمامًا الضغط الحالي الذي يرزح تحته مقدمو الرعاية. فشقيقها طبيب في أحد المستشفيات ووالدتها تدير عيادة خاصة.

مساعدات مختلفة

وقالت كوخ: «لا يمكننا مساعدتهم في القيام بعملهم لأننا لا نملك المهارات اللازمة لكن يمكننا القيام بالتسوق نيابة عنهم، ويمكنني مثلاً الاهتمام بطفل شقيقي إذا تحتم عليه البقاء لفترة طويلة في المستشفى». ويختلف نوع المساعدة المقدمة بشكل كبير.

فبعض الأشخاص، يخططون لجز العشب والقيام بالأعمال المنزلية وتسليم وجبات غذائية وتوصيل مقدمي الرعاية إلى العمل كي لا يضطروا لاستخدام وسائل النقل العام.

كذلك يتم من خلال هذا الموقع، جمع البطاقات والرسوم التي أنجزها أطفال تعبيرًا عن شكرهم لجهود مقدمي الرعاية، وهي تعلق في ما بعد على نوافذ المستشفى، حيث يعالج المرضى المصابون بفيروس «كورونا المستجد» والذين لا يستطيعون استلام أي هدية من الخارج.

وكتبت الممرضة ليندا: «أود أن أشكركم على الرسائل واقتراحات المساعدة العديدة التي تلقيتها».

وأضافت: «اقترح البعض أن يقوم بالتسوق نيابة عني والبعض الآخر إحضار وجبات الطعام وبعض الأشخاص عرضوا أن يوصلوني إلى العمل... هذه كلها شهادات حية على الكرم وهي مؤثرة للغاية».

وشكلت عشرات المجموعات الأخرى أخيرًا على «فيسبوك» و«واتساب» و«ويبو» لمساعدة المرضى والأشخاص المعزولين.