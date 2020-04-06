وفاة ليلى منشاري مصممة واجهات متاجر دار «إيرميس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 01:22 مساء
صورة لتصميم لدار "إيرميس" الفرنسية (أ ف ب)

توفيت السبت المصممة التونسية ليلى منشاري الشهيرة بتزيينها واجهات محلات «إيرميس»، وفق ما أعلنت الدار الفرنسية العريقة في بيان الأحد.

وكانت الفنانة التسعينية المولودة في تونس العام 1927 والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه «الملكة السحرية»، حتى العام 2013 المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في شارع فوبورغ سانت أونوريه في باريس، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقالت الشركة «لم تتوقف أبدا عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم، جاعلة من واجهات العرض مسارح مزدحمة ونوافذ مفتوحة»، ووفق صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، توفيت المصممة جراء إصابتها بكوفيد 19.

وليلى المؤيدة حقوق المرأة هي ابنة المحامي عبدالرحمن المنشاري وحبيبة بن جلاب المعروفة بمحاضراتها المتعلقة بتمكين المرأة في المجتمع.

وهذه الرسامة التي درست الفنون الجميلة في تونس وفي الكلية الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس، كانت عارضة أزياء لبعض الوقت في غي لاروش قبل انضمامها العام 1961 إلى فريق الديكور لآني بوميل في «إيرميس»، وفي العام 2017، قدم معرض أقيم في غران باليه أعمالها.

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