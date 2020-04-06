الكهنة يباركون المؤمنين في الشارع في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 03:09 مساء
الكاهن الكاثوليكي بيبي كيتوريو يبارك المؤمنين من دراجة هوائية بثلاث عجلات في الفيليبين (أ ف ب)

بارك كهنة وقفوا في شاحنات ودرجات نارية بثلاث عجلات المؤمنين الذي انتظروا أمام منازلهم الأحد في الفلبين لمناسبة عيد الشعانين، معدلين بذلك التقاليد تماشيا مع انتشار فيروس كورونا المساجد .

واصطف السكان أمام منازلهم في أحد أحياء مانيلا التي دخلت أسبوعها الرابع في الحجر المنزلي ما جعل الحركة شبه مشلولة في هذه المدينة المكتظة جدا عادة، وفق «فرانس برس».

وقام الكهنة بشارة الصليب وهم يمرون بالسكان احتفالا بأحد الشعانين الذي يشكل بداية أسبوع الآلام قبل عيد الفصح الأحد المقبل لدى الكاثوليك.

وقالت بونغ سوسا التي شاركت واضعة قناعا يدوي الصنع «سيتواصل هذا الاحتفال رغم انتشار الفيروس».

وسجلت في الفلبين 144 حالة وفاة و3094 إصابة مثبتة ويتوقع أن يرتفع هذا العدد مع زيادة الفحوصات.

ويتوقع أن تمدد إجراءات الحظر التي أدت إلى إغلاق المدارس والشركات ووقف المناسبات الاجتماعية والدينية في كل أرجاء البلاد تقريبا، إلى ما بعد أبريل، بحسب ما أفادت السلطات.

وتعتبر عطلة عيد الفصح أساسية في الفلبين مع عودة الملايين إلى المنازل العائلية خارج العاصمة، إلا أن القيود الصارمة قد تعرقل هذه الرحلات كثيرا هذه السنة.

ومع منع التجمعات العامة ستبقى الكنائس التي عادة ما تكون مكتظة بالمصلين في هذه الفترة، خالية باستثناء الكهنة الذين سيقيمون القداديس على أن تنقل مباشرة عبر الإنترنت إلى عشرات الملايين في منازلهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
«نيويورك تايمز»: إصابة القائد السابق لحاملة الطائرات الأميركية «روزفلت» ...
دولى
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
«لعنة آل كنييدي»لا تتوقف.. مايف وجدعون في عداد الموتى
دولى
«بوابة الوسط» تكشف تاريخ البطولات بين الآباء والأبناء في الكرة الليبية
رياضة محلية
عبد الحليم القماطي يشارك بمبادرة فنية لـ«بوابة روزاليوسف»
ثقافة وفن
رجل يقتل خمسة أشخاص بسبب «صوتهم العالي»
منوعات
«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجربة فرنسية لعلاج «كورونا» ببلازما المتعافين