متطوعون في سراييفو يساعدون المسنين المعزولين

أحد المتطوعين يسلم حصة غذائية لأحد المسنين في سراييفو، 1 أبريل 2020 (أ ف ب)

أطلقت مجموعة من المتطوعين في البوسنة والهرسك مبادرة تحمل شعار «ابق في المنزل، نحن نأتي إليك» لمساعدة المسنين خلال فترة العزل جراء فيروس كورونا في سراييفو، وهي مدينة لم تشهد حظر تجول منذ الحرب في التسعينات.

وأملا في الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة حوالي 20 شخصا إلى حد الآن في هذه الجمهورية الفقيرة، فرضت السلطات حظر التجول ليلا وأغلقت الأعمال التجارية وحظرت التجمعات العامة، وفق «فرانس برس».

لكن تبدو القيود أكثر صرامة على الفئات الأكثر هشاشة والمتمثلة بالسكان الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما وتقل عن 18 سنة، وهم حصلوا على أوامر بالبقاء في المنزل على مدار الساعة.

لذلك، باشر فريق المتطوعين في سراييفو العمل.

وتشكل هذا الفريق للمرة الأولى خلال أزمة الفيضانات في العام 2014 وعادت هذه المجموعة اليوم للمساعدة في تقديم البقالة والأدوية لسكان المدينة الكبار في السن.

وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، قام عشرات المتطوعين بأكثر من 500 رحلة حول العاصمة البوسنية وقدموا وجبات غذائية وسط ترحيب كبير من السكان.

وبالنسبة إلى هاجريا ديفيتش (70 عاما)، فإن إجراءات العزل تعيد الذكريات القاتمة لحرب البوسنة المدمرة قبل 25 عاما، وهي المرة الأخيرة التي فرضت فيها قيود مماثلة على التنقل.

وهذه المرة، لم تتعرض البوسنة لأعمال عنف كتلك التي حصلت في التسعينات خلال الحرب الأهلية عقب تفكك الاتحاد اليوغوسلافي وراح ضحيتها 100 ألف قتيل، لكن الحجر والعزل يذكران بالسنوات الأربع التي تعرضت خلالها سراييفو لحصار عسكري كانت الشوارع خلالها مقفرة.

وقال ديفيتش «نحن ندخل الأسبوع الرابع من العزل. ما يفعله هؤلاء الشباب من أجلنا مهم جدا».

وتمضي هي وزوجها فكرت (73 عاما) الوقت في الأعمال المنزلية والطبخ.

وأوضحت أنهما يحاولان تجنب مشاهدة التلفزيون لأن الأخبار كلها «متعلقة بالفيروس».

وأكثر ما يفتقدان إليه هو الحصول على بعض أشعة الشمس والهواء النقي. وأضافت «مجرد رؤية شخص ما يطرق الباب يجعلنا نشعر بتحسن.. لكنني أخشى أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة».