سجن رجل سعل في وجه شرطي في بريطانيا وهدده بنقل «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 11:03 صباحا
شرطيان على جسر ويستمنستر في وسط لندن، 23 مارس 2020 (أ ف ب)

حكم على رجل سعل في شرطي، مهددا إياه بإصابته بفيروس «كورونا» في بريطانيا، بالسجن ستة أشهر، وفق ما جاء في بيان للشرطة الأربعاء.

وحكم على آدم لويس «55 عاما» بموجب قانون محدد مخصص للاعتداءات على عمال الطوارئ دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018، ويحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرا، وفق «فرانس برس».

وبعد محاولته فتح أبواب سيارات في وسط لندن على ما يبدو، حاول شرطي توقيفه وتفتيشه.

وإثر ذلك، كسر لويس زجاجة نبيذ كان يضعها على الأرض ثم هدد الشرطي شفهيا، وفقا لبيان صادر عن شرطة مدينة لندن.

وهو قال قبل السعال في وجه الشرطي: «أنا مصاب بـ(كوفيد 19) وسأسعل في وجهك وسأنقل العدوى إليك».

وأوقف لويس ومثل أمام محكمة في ويستمنستر الأربعاء.

وقالت المسؤولة في الشرطة هيلين هاربر: «رغم أن هذا النوع من الاعتداءات نادر لحسن الحظ، فإن هذا الحادث كان فظيعا، وإذا واجهنا هذا النوع من السلوك غير المقبول سنكون صارمين في ردنا».

وأضافت: «آمل بأن تحمل العقوبة اليوم رسالة قوية، مفادها أنه لن يتم التسامح مع اعتداءات مماثلة».

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