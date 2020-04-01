سائق لامبورغيني في أستراليا يلوم كورونا على تجاوزه السرعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 04:07 مساء
مدير شركة لامبورغيني في الهند شاراد أغاروال، فبراير 2020 (أ ف ب)

قال أسترالي أوقف وهو يقود سيارة لامبورغيني بسرعة تفوق المستوى المحدد بمرتين تقريبا في سيدني، إنه متوجه إلى المستشفى ليخضع لفحص فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قالت الشرطة الأربعاء.

وأوقف الرجل بعدما كان يسير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة في منطقة تبلغ فيها السرعة القصوى 90 كيلومترا الإثنين. وغُرم وسحبت منه إجازة السواقة، وفق «فرانس برس».

وحضت الشرطة الأستراليين الذين يشتبهون بإصابتهم بكوفيد-19 الاتصال بأقرب عيادة طبية إليهم.

وقال المسؤول في الشرطة مايكل كوربوي «يجب على السائقين عدم انتهاك قوانين السير في أي ظروف كانت».

وأضاف «إذا اشتبهتم بأنكم مصابون بأعراض كوفيد-19 وتريدون الحصول على مساعدة من طبيب أو مستشفى، الرجاء الاتصال وأخذ موعد مسبق» وفي حال وجود حالة طارئة الاتصال بخدمة الطوارئ.

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