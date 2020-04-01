منازل نقالة لمشردي لوس أنجليس المصابين بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 01:40 مساء
منازل تخييم مركونة إلى جانب شاطئ في لوس أنجليس في كاليفورنيا، 31 مارس 2020 (أ ف ب)

قررت سلطات مدينة لوس أنجليس التي لا تملك مساكن بخسة الثمن، أن تعزل المشردين المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في منازل نقالة مجهزة للتخييم وركنها في منطقة على شواطئها المطلة على المحيط الهادئ.

ونقل أكثر من عشرين مشردا إلى موقع دوفيلير للتخييم في إل سيغوندو في ضاحية لوس أنجليس الجنوبية. ووضع في المكان نحو مئة منزل جنبا إلى جنب مع منظر رائع على البحر، وفق «فرانس برس».

ويفرض عناصر أمن يضعون كمامات، عمليات تدقيق صارمة عند المداخل فيما تجول طواقم رعاية مع سترات خاصة وأجهزة تنفس، على النزلاء.

ومتنزه دوفيلير هو واحد من خمسة مراكز جهزتها سلطات لوس أنجليس حتى الآن لعزل مصابين بوباء «كوفيد-19» لا يملكون المال لذلك، وغالبيتهم العظمى من المشردين البالغ عددهم نحو خمسين ألفا في المنطقة.

وأوضحت مسؤولة في المنطقة جانيس هان بالقول: «نحتاج إلى أماكن يمكن أن ينعزل فيها الناس بأمان بعيدا عن عائلاتهم والآخرين».

ومع فرض إجراءات العزل لاحتواء انتشار الفيروس قبل أسبوعين، أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لشراء منازل نقالة واستئجار غرف في الفنادق للمشردين.

واشترت ولاية كاليفورنيا 1300 من منازل التخييم هذه في إطار الأزمة الصحية الراهنة.

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