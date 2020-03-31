هاري وميغن يطويان الصفحة الملكية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 05:13 مساء
الامير هاري وزوجته ميغن ماركل في لندن (أ ف ب)

يعيش الأمير هاري وزوجته ميغن، الثلاثاء، يومهما الأخير كعضوين نشطين في العائلة الملكية البريطانية، مع بعض الجدل حول حياتهما الجديدة في الولايات المتحدة.

ما إن انتشر خبر انتقالهما من كندا إلى كاليفورنيا، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإعلان عن عدم نية الحكومة تمويل حمايتهما، كذلك نددت جريدة «ذي تايمز» اليومية المحافظة في افتتاحيتها بعدم مبالاة الثنائي الملكي بمصير البريطانيين المتضررين من تفشّي وباء «كوفيد-19»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لن يكون هاري (35 عاما) وهو السادس في ترتيب خلافة العرش، وزوجته ميغن (38 عاما)، عضوين نشطين في العائلة الملكية بدءا من الأربعاء، بعد أقل من ثلاثة أشهر من إعلان نيتهما الاستقلال عن العائلة الملكية، وتاليا، لن يكون باستطاعة الثنائي استخدام الألقاب الملكية أو تمثيل العائلة رسميا.

وسيتمتعان بحرية العيش بعيدا عن القيود الملكية وكسب المال بالطريقة التي يريان أنها مناسبة عبر الاستفادة من شهرتهما وسط متابعة الصحافة والعائلة الملكية لتفاصيل حياتهما بدقة، وودع الثنائي 11 مليون مشترك على حسابهما الملكي عبر «إنستغرام» الإثنين، التزاما بتوجيهات القصر الملكي بعدم استخدام الصفات الملكية، وكتبا: «قد لا تروننا هنا بعد الآن، ولكن سنستمر بأنشطتنا».

بعد الاستقرار في كندا لبعض الوقت، انتقل الزوجان الأسبوع الماضي إلى كاليفورنيا، حيث تمتلك الممثلة الأميركية السابقة منزلاً، ووفقاً لكاتبة السيرات الملكية بيني جونور، فإن الانتقال إلى الولايات المتحدة ليس مفاجئاً بالنظر إلى ماضي ميغن، ولكنه يفتح الباب على مرحلة من انعدام اليقين بالنسبة لهاري «العضو المميز جدا في العائلة المالكة».

وقالت جونور: «في الولايات المتحدة، سيكونان شخصين عاديين، مجرّد مشاهير، والمشاهير كثيرون هناك»، لكنها أضافت أن الزوجين «تركا الباب مفتوحاً جزئياً» لإمكانية عودتهما إلى حضن العائلة المالكة، وستتم مراجعة الترتيب مع العائلة في غضون عام.

وأثار توقيت انتقالهما إلى الولايات المتحدةن في الوقت الذي تغلق فيه الحدود بسبب انتشار وباء «كورونا» انتقادات جريدة «ذي تايمز»، التي أشارت إلى أن الزوجين يفتقران إلى «اللباقة» و«التضامن مع البلاد في هذا الوقت»، ولامتهما على انتقالهما إلى لوس أنجليس، في قلب أوساط السينما، أي إلى مكان «ليس بعيداً عن الأضواء بل في وسطها».

ولأنهما لن يستفيدا من مخصصات عامة بعد الآن، فقد بات الثنائي الثلاثيني حرا في إبرام العقود التجارية واستثمار شهرتهما، وفي هذا السياق، كشفت مجموعة «ديزني»، الخميس الماضي، أن دوقة ساسكس وضعت صوتها على وثائقي حول حياة عائلة فيلة إفريقية، من المفترض عرضه الجمعة، وتبرّعت بعائداتها منه إلى جمعية حماية الفيلة.

إلا أن «ذي تايمز» اعتبرت الأمر شكلاً من أشكال «النفاق» ووسيلة «لاستغلال الصفة الملكية»، أيضا أثارت تكاليف الحماية الخاصّة الجدل، خصوصا بعدما غرّد الرئيس الأميركي أن «الولايات المتحدة لن تدفع لتأمين حمايتهما»، في حين أكد هاري وميغن عبر المتحدث باسمهما أنه «تمّ وضع ترتيبات لتأمين الحماية وتمويلها من أموالهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
كيف تضررت اقتصادات الدول النامية من فيروس «كورونا المستجد؟».. تقرير أممي يجيب
اقتصاد
«حرب أسعار النفط» بين الرياض وموسكو.. ماذا سيحدث في أبريل؟
اقتصاد
مركز مكافحة الأمراض يعلن 5 إصابات جديدة بـ«كورونا»
ليبيا
كل ما تحتاج معرفته عن العلاج المحتمل لـ«كورونا»
طب وصحة
عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار
ليبيا
شركة نوفارتس: علاج الملاريا أكبر أمل في مواجهة «كورونا»
طب وصحة
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية