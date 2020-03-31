تنديد في ألمانيا بعد قرار «أديداس» وقف دفع إيجارات متاجرها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 مارس 2020, 12:22 مساء
رجلان يضعان قناعا يمران أمام متجري «أديداس» و«إتش أند أم» في بكين، 19 مارس 2020 (أ ف ب)

أثارت مجموعتا «أديداس» و«إتش أند أم» موجة استنكار الأحد، في ألمانيا بإعلان نيتهما التوقف عن دفع إيجارات متاجرهما التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

ودعا وزير المال الألماني أولاف شولتس الشركتين الكبيرتين إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات غير مدروسة، وفق «فرانس برس».

وقال شولتس لصحيفة «بيلد»، «من المزعج جدا رؤية شركات كبيرة تكتفي بإعلان وقف دفع الإيجارات»، داعيا الشركتين إلى التواصل مع المالكين لإيجاد حلول.

وتأثرت شركة «أديداس» للمستلزمات الرياضية التي حققت أرباحا صافية قدرها 2.2 مليار دولار العام 2019، بشكل كبير بانهيار مبيعاتها في الصين وإغلاق متاجرها على نطاق واسع.

وأشارت الشركة ومقرها في بافاريا لوكالة «دي بي إيه»، أنها «تعلق موقتا دفع الإيجارات على غرار الكثير من الشركات الأخرى».

أما مجموعة الملابس السويدية العملاقة «إتش أند أم»، فأعلنت أنها لن تدفع إيجارات حوالي 460 متجرا عائدة لها واضطرت إلى إغلاقها في ألمانيا، موضحة للوكالة نفسها أنها أبلغت أصحاب المتاجر وتأمل بالتوصل إلى «حل مقبول من الطرفين قريبا».

وأتى الإعلانان في وقت كشفت فيه الحكومة الألمانية عن خطة إنقاذ واسعة تهدف إلى حماية الشركات والوظائف من عواقب الوباء الاقتصادية.

وتنص الخطة على حماية موقتة للمستأجرين من الطرد من منازلهم أو شركاتهم في حال واجهوا صعوبات مالية بسبب إجراءات مكافحة الفيروس.

لكن وزيرة العدل كريستين لانبريخت حذرت رؤساء الشركات من مغبة استغلال هذا الوضع، قائلة «من غير المقبول أن تتوقف شركات تتمتع بوضع مالي متين عن دفع إيجاراتها».

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شركات أخرى منافسة لـ«أديداس» مثل «بوما» تنوي أيضا وقف دفع الإيجارات، فضلا عن شركات بيع أجهزة إلكترونية مثل «أساترن» و«ميديا ماركت».

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