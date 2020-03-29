ارتفاع حالات العنف المنزلي في أستراليا مع انتشار كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 01:06 مساء
محطة قطار خالية من الركاب في سيدني في أستراليا (أ ف ب)

أعلنت أستراليا الأحد، تخصيص مئة مليون دولار أسترالي (61.6 مليون دولار) لمحاربة العنف المنزلي بعدما سجلت الأجهزة المختصة ارتفاعا في الانتهاكات مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوزراء سكوت موريسون أن محركات «غوغل» سجلت زيادة بنسبة 75% في عمليات البحث عن مساعدة، خلال إجراءات الإغلاق التام للخدمات غير الأساسية في هذا البلد لاحتواء وباء كوفيد-19، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأشارت جمعية «ويمنز سايفتي» لمكافحة العنف المنزلي في نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات البلاد اكتظاظا بالسكان إلى أن أكثر من 40% من العمال سجلوا ارتفاعا في عدد المشتكين مع ارتباط ثلث الحالات بانتشار الفيروس.

وفي ولاية فيكتوريا المجاورة قالت هيئة دعم النساء «وايس» إن طلبات الدعم الصادرة من الشرطة تضاعفت في الأسبوع الأخير مع تعاملها مع شكل من الانتهاكات «غير مألوف سابقا»، وقالت مديرة «وايس» ليز توماس لمحطة «إيه بي سي»، «وجود الأفراد في المنزل بدلا من تنفيس الضغط من خلال التوجه إلى العمل أو التنقل بحرية خارج المنزل هو من العوامل المساهمة في ذلك»، مشيرة إلى حالات يستخدم فيها الفيروس كتهديد وشكل من أشكال العنف، وقال موريسون إن الأموال المرصودة ستنفق في دعم خدمة الخطوط الساخنة لضحايا العنف المنزلي.

وزادت الحكومة التمويل لخدمات الصحة العقلية عبر الإنترنت والاستشارات الطبية عبر الهاتف والمساعدات الغذائية الطارئة في إطار مكافحة انتشار الفيروس.

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