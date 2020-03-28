زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 مارس 2020, 04:20 مساء
صورة مؤرخة في 16 مارس 2020 لأحد المطاعم في شيكاغو (أ ف ب)

شهد أحد مطاعم فلوريدا الأميركية حادثا طريفا، إذ ترك زبون بقشيشا يبلغ عشرة آلاف دولار، تقاسمه نحو 20 موظفا بشكل متساو، قبل طرد معظمهم من العمل في اليوم التالي.

وكتبت سلسلة «سكيليت» المحلية المتخصصة بتحضير وجبات الفطور على صفحتها على «فيسبوك»، الخميس: «رغم كل القصص السلبية التي نسمعها الآن، لا يزال هناك أشخاص رائعون في العالم»، وفق «فرانس برس».

خلال الأسبوع الماضي، ترك الزبون هذا المبلغ في مطعم نابولي على الساحل الغربي لفلوريدا عشية صدور قرار إغلاق كل مطاعم الولاية باستثناء خدمات توصيل الطلبات، بسبب وباء «كورونا» المستجد.

وقال مالك سلسلة المطاعم روس إيدلوند، للصحافة المحلية: «لا نعرف حتى الآن من هو»، لكنه يأمل بتحديد هوية هذا المحسن السخي.

وقال: «لدينا زبائن يتردّدون بانتظام منذ سنوات، إنهم أصدقاء لكننا لا نعرف أسماءهم. نعرف وجوههم وأطباقهم المفضّلة وأين يفضلون الجلوس، لكننا لا نعرف بالضبط من هم».

وفي ذلك اليوم، عاد 20 موظفا في مطعم نابولي إلى منازلهم ومعهم 500 دولار إضافية في جيوبهم. وفي اليوم التالي، لم يعد معظمهم إلى العمل.

وأضاف إيدلوند أنه اضطر إلى التخلّي عن 90% من أصل 200 موظف يعملون في تسعة مطاعم في فلوريدا بسبب قرار الإغلاق.

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