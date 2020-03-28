خطأ «غير مقصود» يثير تعاطف الإيطاليين مع الرئيس ماتاريلا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إلى اليسار) ونظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا في نابولي في إيطاليا، في 27 فبراير 2020 (أ ف ب)

قال الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، الجمعة، إنه لا يذهب إلى الحلاق، بسبب إغلاق كل الأعمال والمتاجر غير الأساسية للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، في هذا البلد الذي يعاني من إصابات ووفيات قياسية.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الرئيس (78 عاما) الذي يحظى باحترام كبير في إيطاليا لإلقاء خطاب رسمي أمام الكاميرات، سمع صوت مستشاره جوفاني غراسو يطلب منه أن يسوّي خصلة من شعره.

وبعد تسويتها قال الرئيس «إيه جوفاني أنا أيضا لم أعد أذهب إلى الحلاق...»، وفق «فرانس برس».

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وبعد تسجيل الخطاب، وزع على وسائل الإعلام بدون اقتطاع تلك الحادثة. وهو خطأ اعتذر عنه قصر كويرينالي، مقر الرئاسة، لكنه أبهج مستخدمي الإنترنت. إذ انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وسم «#إيه جوفاني» على نطاق واسع.

في خطابه، وهو الثاني منذ تفشي الوباء في إيطاليا، ناشد سيرجيو ماتاريلا القادة الأوروبيين. وقال: «يجب على الجميع أن يفهموا قبل فوات الأوان خطورة التهديد الذي يشكله الفيروس على أوروبا». ويتمتع سيرجيو ماتاريلا والمعروف برصانته وبساطته بشعبية كبيرة في إيطاليا.