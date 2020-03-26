أكثر من خمسة آلاف قناع طبي في قبو كاتدرائية واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 11:08 صباحا
صورة تظهر مسؤولي كاتدرائية واشنطن ينقلون صناديق مليئة بالأقنعة الطبية للتبرع بها، 25 مارس 2020 (أ ف ب)

عثر القائمون على كاتدرائية واشنطن الأربعاء، على آلاف من الأقنعة المخزنة في سردابها، وهي معدات طبية أصبحت نادرة في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الدينية أنها عثرت على أكثر من خمسة آلاف قناع تم شراؤها قبل سنوات للكهنة قبل نسيانها في قبو الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي والتي تشرف على العاصمة الأميركية، وفق «فرانس برس».

وقال المسؤولون عن الكاتدرائية في بيان «تم شراء الأقنعة قبل أكثر من عقد، بعد تفشي أزمة صحية سابقة».

وأضافوا «كان الغرض منها السماح لرجال الدين بتوفير الدعم الرعوي دون تعريض صحتهم للخطر».

وبعد التحقق منها، تم التبرع بحوالي ثلاثة آلاف قناع ما زال صالحا للاستخدام لمستشفى جامعة جورج تاون وقدم ألفا قناع آخر لمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن.

وأوضحت الكاتدرائية أنها احتفظت بعدد قليل من الأقنعة للكهنة.

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